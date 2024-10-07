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فيلم “جوكر: فولي آ دو” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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تصدّر فيلم “جوكر: فولي آ دو” Joker: Folie à deux من بطولة ليدي غاغا ويواكين فينيكس شباك التذاكر في صالات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، متقدّما على “ذي وايلد روبوت”، وفقا للتقديرات الصادرة عن شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ويمتزج عالم أبطال الشرائط المصوّرة الخارقين مع نوع الأفلام الغنائية  في هذا العمل الجديد عن شخصية جوكر، العدو اللدود للرجل الوطواط “باتمان”، والذي تولى تود فيليبس إخراجه مجددا، كما فعل في الجزء الأول.

وبلغت إيرادات الفيلم في الايام الثلاثة الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة 40 مليون دولار، بحسب “إكزبيتر ريليشنز”.

وأطاح “جوكر” الجديد عن قمة الترتيب فيلم الخيال العلمي “ذي وايلد روبوت”، إذ حقق هذا العمل  الذي أنتجته شركة “دريم ووركس”، 18,7 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد.

 ويتمحور هذا الفيلم التحريكي على الروبوت روز الذي تجسّده بصوتها الممثلة الحائزة جائزة أوسكار لوبيتا نيونغو، ويجد نفسه على جزيرة غير مأهولة بعد حدوث إعصار. ومن أجل البقاء، يكوّن صداقات مع حيوانات الغابة.

وحلّ في المرتبة الثالثة فيلم “بيتلجوس بيتلجوس” للمخرج تيم بورتون محققا إيرادات بقيمة 10,3 ملايين دولار.

ويجسّد مايكل كيتون البالغ اليوم 73 عاما دور طارد الأرواح الشرير في هذا الفيلم عن عالم الأموات، كما فعل في الجزء الأول من العمل الذي أنتجته “وارنر براذرز”.

وتلاه في المركز الرابع “ترانسفورمرز ون” مع عائدات بلغت 5,3 ملايين دولار، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب “سبيك نو إيفل” من “يونيفرسال” الذي حقق 2,8 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى:

6- “وايت بيرد” (1,5 مليون دولار).

7- “ديدبول اند وولفرين” (1,5 مليون دولار).

8- “ذي سابستانس” (1,3 مليون دولار).

9- “ميغالوبوليس” (1,05 مليون دولار)

10- “ماي أولد آس” (908 آلاف دولار).

بور-لب/ب ح/غ ر 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية