فيلم “زوتوبيا 2” يتصدر شباك التذاكر خلال عطلة عيد الشكر في أميركا الشمالية

afp_tickers

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة “زوتوبيا 2” من إنتاج ديزني شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الشكر التي امتدت على خمسة أيام، محققا 156 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

“زوتوبيا 2” الذي يتناول مغامرات شرطيين ويضم مجموعة من الحيوانات الناطقة التي تتحدى الصور النمطية، هو الجزء الثاني المرتقب من الفيلم الذي صدر عام 2016 وفاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريكي.

ويشارك في الجزء الثاني أيضا كل من جنيفر غودوين وجايسن بيتمان وإدريس إلبا.

وأكّد ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش”، “أنها انطلاقة رائعة لجزء ثان من فيلم تحريكي”، مضيفا أن “ديزني” و”بيكسار” دائما ما تحققان أرباحا أعلى من الأجزاء الثانية للأفلام مقارنة بالأجزاء الأولى.

وأضاف غروس “في المتوسط، تحقق الأفلام في أول أسبوع لها في دور السينما إيرادات أعلى بنسبة 71%”، مشيرا أيضا إلى الأداء الممتاز للفيلم في الصين.

على المستوى العالمي، حقق الفيلم 556 مليون دولار، وهو رقم وصفه موقع “هوليوود ريبورتر” بأنه أهم انطلاقة عالمية لفيلم تحريكي على الإطلاق.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم “ويكد: فور غود”، الجزء الثاني من سلسلة أفلام يونيفرسال الموسيقية عن أشهر ساحرتين في أرض أوز السحرية المأهولة بالساحرات، محققا عائدات بـ93 مليون دولار.

الفيلم مقتبس من مسرحية موسيقية عُرضت في برودواي تستند إلى رواية غريغوري ماغواير الصادرة عام 1995.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم “ناو يو سي مي: ناو يو دونت” محققا 10 ملايين دولار.

ويشارك في بطولة هذا العمل جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر ودايف فرنكو ووودي هارلسون الذين يستهدفون مجرمين خطرين.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم “بريديتر: بادلاندز”، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج شركة “توينتيث سينتشري”، مع عائدات بلغت 6,6 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم “ذي رانينغ مان” المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل، محققا 5,5 ملايين دولار.

في ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- “إتيرنيتي” (5,2 ملايين دولار)

7- “رانتال فاميلي” (3,1 ملايين دولار)

8- “نورمبرغ” (1,1 مليون دولار)

9- “سيسو: رود تو ريفنج” (مليون دولار)

10- “ريغريتينغ يو” (705 ألف دولار)

