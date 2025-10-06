فيلم تايلور سويفت عن ألبومها “شوغيرل” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

أَتبعَت المغنية الأميركية تايلور سويفتى النجاح الذي حققه ألبومها الثاني عشر فور طرحه الجمعة، بتحقيق فيلمها “ذي أوفيشل ريليس بارتي أوف إيه شوغيرل” The Official Release Party of a Showgirl حصيلة كبيرة من الإيرادات بلغت 33 مليون دولار في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، منتزعا صدارة شباك التذاكر، وفقا لتقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ويتناول الفيلم الذي عرضته من الجمعة إلى الأحد دور سينما في أكثر من 50 دولة مسيرة تأليف الأغنيات الاثني عشرة في ألبومها.

وتضمّن الفيلم شرحا من النجمة وتعليقات لها، لكنّ المشاهدين حضروا فيه النسخة المصوّرة من الأغنية الأولى في الألبوم “ذي فيت أوف أوفيليا” The Fate of Ophelia وأتيحت لهم فرصة الغناء والرقص في دور السينما.

ولاحظ المحلل في شركة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” ديفيد أ. غروس أنْ “ما مِن فنان موسيقي آخر في العالم يستطيع تحقيق إنجاز كهذا”، مرجّحا أن “الفيلم كان يمكن أن يضاعف إيراداته في شباك التذاكر لو استمر عرضه في دور السينما، لكنّ الأمر انتهى”.

وحلّ في المرتبة الثانية بفارق كبير عن “شوغيرل” فيلم الأكشن والدراما الكوميدية “وان باتل آفتر أناذر” One Battle After Another، إذ جمع الفيلم الذي يتولى بطولته ليوناردو دي كابريو إيرادات بلغت 11,1 مليون دولار.

ويؤدي النجم في هذا الفيلم الجديد للمخرج الأميركي بول توماس أندرسون دور متمرّد سياسيّ سابق كبير السن يسعى لإنقاذ ابنته المراهقة. ويُتوقعَ أن يحصل هذا العمل الذي يتسم بشيء من الفكاهة على عدد كبير من الترشيحات لجوائز الأوسكار.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب فيلم “سماشينغ ماشين” Smashing Machine، الذي لم تتجاوز إيراداته ستة ملايين دولار. ويتناول هذا الفيلم قصة لاعب فنون قتالية مختلطة يُكافح إدمانه، يجسّده دواين جونسون، المعروف باسم “ذي روك”، وتشاركه البطولة الممثلة البريطانية إميلي بلانت.

ورأى ديفيد أ. غروس أن جونسون وبلانت “ممثلان يتمتعان بكاريزما عالية، وقد نجحا في إنجاح أفلام أكبر. لكنّ الأمر ليس على هذا النحو في هذا الفيلم”.

وحلّ في المركز الثاني فيلم الأطفال “غابيز دولهاوس: ذي موفي” Gabby’s Dollhouse: The Movie الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة والمقتبس من مسلسل شعبي على منصة “نتفليكس” للبث التدفقي، إذ حقق إيرادات بلغت نحو 5,2 ملايين دولار.

أما “ذي كونجورينغ: لاست رايتس” The Conjuring: Last Rites ، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، فاحتل المرتبة الخامسة بعد تحقيقه إيرادات إضافية بلغت أربعة ملايين دولار، ليبلغ إجمالي مداخيله 167,8 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام العشرة الأولى في ترتيب أعلى الإيرادات في أميركا الشمالية خلال عطله نهاية الأسبوع:

6. “ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا – إنفينيتي كاسل” (3,5 ملايين دولار).

7. “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” – إعادة إصداره بتقنية ثلاثية الأبعاد (3,2 ملايين دولار).

8. “ذي سترينجرز- تشابتر 2” (2,8 مليون دولار).

9. “غود بوي” (2,3 مليون دولار).

10. “كانتارا تشابتر 1” (1,8 مليون دولار).

