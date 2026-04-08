في أعنف أيام الحرب.. غارات إسرائيلية على لبنان تسفر عن مقتل 250 شخصا

بيروت/تل أبيب 8 أبريل نيسان (رويترز) – نفذت إسرائيل أعنف غاراتها على لبنان منذ اندلاع الصراع مع جماعة حزب الله الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا اليوم الأربعاء، في حين أوقف حزب الله المدعوم من إيران هجماته بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وأثارت هذه الغارات الشكوك حول جهود الهدنة، إذ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط أساسي لاتفاق بلاده مع الولايات المتحدة.

وبعد ظهر اليوم، هزت خمس غارات متتالية على الأقل العاصمة بيروت، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان إلى السماء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن أكبر ضربات منسقة في الحرب. وأضاف أنه جرى استهداف أكثر من 100 مركز قيادة وموقع عسكري تابع لحزب الله في بيروت وسهل البقاع وجنوب لبنان خلال عشر دقائق.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عن مقتل 254 شخصا وإصابة أكثر من 1100 في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان . وأوضحت أن أعلى عدد من القتلى سُجل في العاصمة بيروت، حيث لقي 91 شخصا حتفهم.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إن 182 شخصا قتلوا في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن هذه ليست الحصيلة النهائية.

وهذا اليوم هو الأكثر دموية في الحرب التي اندلعت في الثاني من مارس آذار، عندما أطلق حزب الله النار على إسرائيل دعما لطهران عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران قبل ذلك بيومين.

وردّت إسرائيل بشن حملة جوية وبرية واسعة النطاق. ورأي مراسلو رويترز عمال الدفاع المدني وهم يساعدون امرأة مسنة على الصعود إلى رافعة لإجلائها من مبنى في غرب بيروت.

وقد دُمّر نصف المبنى جراء غارة إسرائيلية، ما أدى إلى احتجاز السكان في الطوابق العليا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلون من رويترز بأن أشخاصا على متن دراجات نارية في بيروت نقلوا الجرحى إلى المستشفيات بسبب نقص سيارات الإسعاف. وأضافوا أن فريق إطفاء عكف على إخماد النيران في موقف سيارات بعد أن التهمت النيران أكثر من 12 سيارة جراء غارة.

ودعا إلياس شلالا، نقيب أطباء لبنان، في بيان مكتوب جميع الأطباء من جميع التخصصات إلى التوجه إلى أي مستشفى بوسعهم الوصول إليه لتقديم المساعدة. وأعلن أحد أكبر مستشفيات بيروت عن حاجته الماسة للتبرع بجميع فصائل الدم.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان “حجم القتل والدمار في لبنان اليوم لا يقل عن كونه مروعا”.

وأضاف “مثل هذه المذبحة، التي وقعت بعد ساعات من الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إيران، أمر لا يصدق. إنها تضع ضغطا هائلا على سلام هش، وهو ما يحتاجه المدنيون بشدة”.

وفي وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، استهدفت غارة جوية الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لبث مباشر لرويترز.

* إسرائيل والولايات المتحدة: الهدنة لا تشمل لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء اليوم إن لبنان ليس طرفا في وقف إطلاق النار مع إيران، وإن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف حزب الله بقوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت ونائب الرئيس جيه. دي فانس إن لبنان ليس مشمولا في الهدنة.

وذكر فانس للصحفيين في بودابست “أعتقد أن هذا نابع من سوء فهم مشروع. أعتقد أن الإيرانيين ظنوا أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، وهذا غير صحيح”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إن الهدنة ستشمل لبنان. وفي بيان لها، أدانت جماعة حزب الله ما قالت إنه “عدوان وحشي إسرائيلي” مؤكدة أن الهجمات تُبرز حقها في الرد.

وذكرت ثلاثة مصادر لبنانية مقربة من حزب الله لرويترز أن الجماعة أوقفت هجماتها على أهداف إسرائيلية في وقت مبكر اليوم.

وصدر آخر بيان علني للجماعة بشأن نشاطها العسكري عند الساعة الواحدة فجرا (2200 بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء)، ذكرت فيه أنها استهدفت قوات إسرائيلية داخل لبنان مساء أمس.

وذكر إبراهيم الموسوي النائب اللبناني عن حزب الله لرويترز أن الجماعة أُبلغت بأن لبنان جزء من وقف إطلاق النار، مضيفا أنها التزمت به بناء على هذا الأساس، وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار وارتكبت مجازر في أنحاء لبنان.

وقال حسن فضل الله، وهو أيضا نائب عن حزب الله، لرويترز إن الهجمات الإسرائيلية انتهاك خطير لوقف إطلاق النار، وإن استمرارها سيسفر عن تداعيات على الاتفاق بأكمله.

وحذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من “ردود تجعلها تندم” إذا لم تتوقف الهجمات على لبنان.

وأدان الرئيس اللبناني جوزاف عون غارات اليوم، وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه استعداده لبذل جهود دبلوماسية لإشراك لبنان في أي وقف لإطلاق النار.

وكان مسؤول لبناني رفيع المستوى قال لرويترز في وقت سابق إن لبنان لم يشارك في المراسلات التي سبقت وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن معظم غارات اليوم الأربعاء استهدفت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين. وقبل ساعات من الضربات، أصدر الجيش تحذيرات لبعض مناطق جنوب بيروت وجنوب لبنان. ولم يصدر أي تحذير مماثل لوسط بيروت، الذي تعرض للقصف أيضا.

وعقب الغارات، كتب المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أن جماعة حزب الله انتقلت من معقلها الشيعي التقليدي في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى مناطق متعددة الأديان في المدينة، بما في ذلك الشمال.

وقال مخاطبا جماعة حزب الله إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل ملاحقتكم والعمل بقوة كبيرة ضدكم أينما كنتم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أحد قادة حزب الله في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي أحد الأحياء التي تعرضت لضربة جوية بغرب بيروت ، كان نعيم شبو (51 عاما) يجمع شظايا الزجاج المتناثرة من إطارات النوافذ بفعل قوة الانفجار. وقال لرويترز “لن أنام الليلة لأنني سأظل أخشى أن يتكرر الأمر. أعيش كابوسا”.

* لبنان لم يعد يتحمل المزيد

ذكر مصدر أمني رفيع المستوى أن إسرائيل قصفت اليوم آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد. وكان الجسر يمتد فوق نهر الليطاني الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن المنطقة الواقعة جنوب الليطاني أصبحت “معزولة عن لبنان”.

وتوعدت إسرائيل باحتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني في إطار “منطقة أمنية” تقول إنها تهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل.

وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء تشمل حوالي 15 بالمئة من الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس آذار، ومعظمها في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وتقول السلطات إن أكثر من 1.2 مليون لبناني نزحوا.

وخارج مدرسة تؤوي نازحين في صيدا، تراصّت الوسائد والبطانيات فوق السيارات، بينما تمسكت بعض العائلات بأمل العودة القريبة إلى ديارها. وفي ملعب كرة قدم ذي أرضية من العشب الصناعي، قامت إحدى العائلات بتعبئة أكياس بلاستيكية بالملابس والأواني والمناشف والملاءات والبطانيات.

وقبل هجمات اليوم، قُتل أكثر من 1500 شخص في الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في أنحاء لبنان، بينهم أكثر من 130 طفلا.

قال أحمد حرم (54 عاما) النازح من الضاحية الجنوبية لبيروت إنه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد، وإنه ينهار اقتصاديا.

(إعداد بدور السعودي وحاتم علي وحسن عمار للنشرة العربية )