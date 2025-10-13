في استعراض للقوة.. حماس تنشر مقاتلين في غزة بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة (رويترز) – أظهرت لقطات لرويترز أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نشرت مقاتلين في غزةيوم الاثنين تزامنا مع إطلاق سراح رهائن محتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، في استعراض واضح لقوة الحركة التي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين نزع سلاحها.

وظهر في لقطات لرويترز العشرات من مقاتلي حماس مصطفين عند مستشفى في جنوب غزة، ورجل مسلح يرتدي شارة كتائب القسام الجناح المسلح للحركة. وبينت شارة على كتفه أنه عضو في “وحدة الظل” النخبوية التي تقول مصادر في حماس إنها مكلفة بحراسة الرهائن.

وشنت إسرائيل هجمات ضارية على حماس خلال حربها على غزة التي استمرت عامين وقتلت الآلاف من مسلحيها والعديد من قادتها في العمليات التي حولت معظم القطاع الفلسطيني إلى أنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تسلم أول سبعة رهائن من أصل 20 رهينة أحياء بعد نقلهم من غزة بواسطة الصليب الأحمر فيما تجري إجراءات الإفراج عن الرهائن الأحياء المتبقين وعددهم 13، بالإضافة إلى جثث 26 رهينة ورهينتين لم يعرف مصيرهما، إلى جانب ما يقرب من 2000 معتقل وسجين فلسطيني مدان.

وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة إلى جانب السجناء الفلسطينيين جزء من المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة. وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه يوم الجمعة.

ويتعين أن تتناول المرحلة التالية من المفاوضات المطالب المقدمة لحركة حماس للتخلي عن سلاحها وإنهاء حكمها لقطاع غزة الذي تديره منذ طرد القوات التابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في عام 2007.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)