في بلدة سبرينغفيلد في أوهايو الأميركية فوضى وتهديدات… وتعلّم للغة الإنكليزية

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إلى مبنى صغير في سبرينغفيلد في ولاية أوهايو يضم مركزا لمساعدة الجالية الهايتية، حضر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي للتحقيق في ورود اتصالات هاتفية تهدّد المهاجرين في هذه البلدة الصغيرة بوجوب مغادرتها.

لكن خلال تحقيقات العناصر في المبنى، استرعت اهتمامهم هواجس أكثر آنية، على غرار كيفية نطق كلمة “ثلاجة” بالانكليزية (ريفريجيريتر).

فالمقاطع الصوتية تتداخل لدى الطلاب الهايتيين الخمسة الجالسين أمام لوح أبيض محاولين تحريك عضلات في أفواههم لم يسبق أن علموا بوجودها.

المتطوّعون المحليون الذين يعطون حصص تدريس اللغة الإنكليزية هم من ناحية أخرى في سبرينغفيلد التي باتت محور اهتمام وطني بعدما تحوّلت شائعات عنصرية، فاقمها سياسيون جمهوريون، إلى تهديدات بالتفجير ومضايقات.

مع انتقال الحصة التعليمية إلى تلقين الطلاب أسماء موجودات أخرى في المنزل، يجد هؤلاء سهولة أكبر في لفظ كلمة “خزانة” (كابينت) على وقع ترداد غنائي للكلمة.

تقول مسؤولة الفصل المتقاعدة هوب كوفمان “جل ما أريده هو أن أساعد”.

وتضيف “من الصعب أن يتم زجّك في ثقافة جديدة، مع لغة جديدة. إذا كان هناك ما يمكنني القيام به، حتى وإن كان يسيرا، فهذا ما أريد فعله”.

شهدت البلدة الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي وغالبية سكانها من البيض، طفرة في عدد السكان في السنوات الأخيرة، مدفوعة غالبا بهايتيين يشكل انتعاشها الاقتصادي عامل جذب لهم، ويلبون في المقابل احتياجات شركات على مستوى ملء الوظائف.

– مفردات “شاعرية” –

لكن الإحباط من جراء الصعوبات المتزايدة في البلدة التي وصل إليها ما بين عشرة آلاف و15 ألف هايتي وكان عدد سكانها 60 ألفا في العام 2020، أدى في نهاية المطاف إلى سريان شائعات عنصرية مفادها أن المهاجرين يسرقون الحيوانات الأليفة ويأكلونها، ما وضع البلدة في دائرة الضوء على مستوى الوطن.

لكن أيا من ذلك لا أثر له في الفصل ومدّته ساعة واحدة، إذ تضيف كوفمان وزملاؤها مفردات على اللوح الأبيض، ويمتحنون الهايتيين في نطق كلمات “بواليع” و “أرائك” و “خزانات”.

ضاحكة تشرح كوفمان الفرق بين المفرد والجمع قائلة “في غرفة معيشتي، لدي أكثر من كرسي واحد”.

“أوكي” يجيب بكامل تركيزه الطالب إيدوجي جوزف وعيناه شاخصتان إلى اللوح.

بضحكات ممزوجة بالتوتر، يعمد لاحقا طلاب إلى سحب بطاقات للعبة الذاكرة التي سرعان ما تخرج عن ضوابطها عندما يصرون على مشاركة إجاباتهم ومساعدة بعضهم البعض.

يقول جوزف وهو عامل في مصنع في تصريح لوكالة فرانس برس “أنا أعيش في هذا البلد، إذا كنت لا تتحدث الإنكليزية، لا يمكنك العمل، لا يمكنك التعبير عن نفسك للناس”.

لكن هذا ليس بالأمر السهل.

ويوضح إيرانور إيستيم “الأصعب هو الثلا… الثلاج..”، قبل تخليه عن محاولة لفظ كلمة “ثلاجة”.

ليتغنى بعدما بلفظ كلمة “خزانة”، واصفة اللفظة بأنها “شاعرية”.

في نهاية المطاف تنقضي الساعة وقد تم تعلّم غالبية موجودات المنزل، بانتظار الفصل المقبل وعنوانه “الحمّام”.

نرو/ود/ب ق