في ثالت حكم ضده خلال أسبوعين.. محكمة تونس تسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما

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من طارق عمارة

تونس (رويترز) – قال محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال لرويترز إن محكمة تونس قضت يوم الثلاثاء بسجن موكله 12 عاما بتهم تزوير وثائق، بينما يتصاعد غضب المعارضة ضد الرئيس قيس سعيد الذي تتهمه بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية ثانية له.

وهذا هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة جندوبة قد قضت الشهر الماضي بسجن زمال ستة أشهر ثم أصدرت حكما آخر بسجنه 20 شهرا.

وزمال هو أحد مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة الانتخابية لخوض الانتخابات ضد المترشح الثالث الرئيس سعيد.

وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، لرويترز إن زمال حُكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن 12 عاما في أربع قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفا الحكم بأنه “مجزرة”.

وأضاف أن المحكمة حكمت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاما بنفس التهم.

وكان زمال، رئيس حزب عازمون، قد اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهم التي وصفها بأنها من صنع حكومة سعيد لإقصائه من السباق.

وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر تشرين الأول منذ أن استبعدت لجنة انتخابية عينها سعيد ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة وجماعات المجتمع المدني.

ورفضت اللجنة الانتخابية حُكما أصدرته المحكمة الإدارية في تونس، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، لإعادة تعيينهم في السباق.

وعقب رفض حكم اللجنة تنفيذ حُكم المحكمة وافق البرلمان الموالي في أغلبه لسعيد على قانون يجرد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف المعارضة التي قالت انها تخشى تزوير الانتخابات.

ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بعد أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة في عام 2022.

ودعت جماعات المعارضة والمجتمع المدني إلى احتجاج حاشد يوم الجمعة ضد ما قالت إنه “حكم سعيد الاستبدادي” وتعهدت بالاستمرار في التصعيد والاحتجاجات.

وانتُخب سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها بمثابة انقلاب.