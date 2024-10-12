في دبي آلاف المتطوعين يشاركون في توضيب مساعدات للبنان

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شارك آلاف المتطوّعين بينهم العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في دبي بالإمارات، في حملة لتوضيب مساعدات ستُرسل إلى لبنان الذي يشهد تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل.

في إحدى قاعات مركز المعارض في مدينة “إكسبو دبي”، وقف مشاركون من كافة الفئات العمرية حول طاولات كبيرة وراحوا يوضبون بطانيات ومناشف وعلب حليب وحفاضات ومحارم ومعجون أسنان، في صناديق كُتب عليها شعار الحملة “الإمارات معك يا لبنان”.

ووقف متطوّعون في طوابير بانتظار دورهم لدخول قاعة التوضيب. وفيما انهمك البعض بطي المناشف والبطانيات، راح آخرون يلصقون الصناديق بإحكام.

وقبل أسبوع، أعلنت الإمارات أنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة مئة مليون دولار أميركي للبنانيين. وقد سيّرت حتى الآن تسع طائرات حملت 375 طنا من المساعدات.

وستُنظم فعالية لتوضيب مساعدات الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وأخرى لجمع التبرعات في إمارة الشارقة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

مخ-أم/