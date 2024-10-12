مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

في دبي آلاف المتطوعين يشاركون في توضيب مساعدات للبنان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

شارك آلاف المتطوّعين بينهم العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في دبي بالإمارات، في حملة لتوضيب مساعدات ستُرسل إلى لبنان الذي يشهد تصعيدا عسكريا بين حزب الله وإسرائيل.

في إحدى قاعات مركز المعارض في مدينة “إكسبو دبي”، وقف مشاركون من كافة الفئات العمرية حول طاولات كبيرة وراحوا يوضبون بطانيات ومناشف وعلب حليب وحفاضات ومحارم ومعجون أسنان، في صناديق كُتب عليها شعار الحملة “الإمارات معك يا لبنان”.

ووقف متطوّعون في طوابير بانتظار دورهم لدخول قاعة التوضيب. وفيما انهمك البعض بطي المناشف والبطانيات، راح آخرون يلصقون الصناديق بإحكام.

وقبل أسبوع، أعلنت الإمارات أنها ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة مئة مليون دولار أميركي للبنانيين. وقد سيّرت حتى الآن تسع طائرات حملت 375 طنا من المساعدات.

وستُنظم فعالية لتوضيب مساعدات الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي وأخرى لجمع التبرعات في إمارة الشارقة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

مخ-أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
71 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية