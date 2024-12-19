في دمشق نساء ورجال يهتفون من أجل دولة مدنية ومشاركة نسوية

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في ساحة الأمويين في دمشق، طالب مئات السوريين الخميس بإرساء دولة مدنية ديموقراطية وبإشراك النساء في بناء سوريا الجديدة، في أول تحرك من نوعه منذ وصول السلطة الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام إلى العاصمة.

قرب نصب السيف الدمشقي الشهير، تجمّع رجال ونساء من أعمار مختلفة، مرددين هتافات عدة بينها “الدين لله والوطن للجميع”. وحمل بعضهم لافتات مطالبة “بدولة المواطنة والقانون” و”العلمانية”. وجاء في لافتة أخرى “نريد ديموقراطية وليس دينوقراطية” (تيوقراطية).

وقال أيهم عمر همشو (48 عاما)، وهو مصنّع أطراف اصطناعية، لوكالة فرانس برس “نحن موجودون هنا في حراك سلمي، حتى نحافظ على مكتسبات الثورة التي جعلتنا نقف هنا اليوم بكل حرية”.

وتابع “نقبع منذ أكثر من خمسين عاما تحت حكم الطاغية الذي عطل الحراك الحزبي والسياسي في البلد، واليوم نحاول أن ننظم أمورنا” لكي نصل إلى “دولة علمانية ومدنية وديموقراطية وأن (نحتكم) لما تقوله صناديق الاقتراع. هذا ما نريده من دون صبغ الشعب السوري بطابع أو لون معين”.

وجاء هذا التحرّك بعد أكثر من عشرة أيام من وصول ائتلاف فصائل تقوده هيئة تحرير الشام إلى السلطة في دمشق إثر الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أعقاب هجوم مباغت شنّته من معقلها في شمال غرب سوريا.

وقبل فكّ الارتباط عن تنظيم القاعدة، كانت هيئة تحرير الشام تعرف بجبهة النصرة وتتّبع فكرا جهاديا متطرفا، وهي لا تزال تصنّف “إرهابية” من قبل عدد من الدول الغربية.

ويخشى سوريون كثر من توجه السلطة الجديدة إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم سعي الهيئة إلى طمأنة الأقليات الدينية في البلاد واعتمادها خطابا أكثر اعتدالا.

وكرر المتظاهرون مرارا هتاف “واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد” في إشارة ضمنية إلى رفض التمييز أو محاولات الإقصاء.

واقتصر وجود هيئة تحرير الشام على بضعة مقاتلين مسلحين، بعضهم مقنع، جالوا بين المتظاهرين. وتحدث أحدهم إلى حشد حوله، معتبرا أن “الثورة السورية العظيمة انتصرت بقوة السلاح” قبل أن يقاطعه المتظاهرون بهتاف “يسقط يسقط حكم العسكر”.

– “ضربات استباقية” –

بين الحشود وقف شاب وضع كوفية على كتفيه وارتدى نظارة شمسية داكنة. ورفع ورقة كتب عليها بخط اليد “لا وطن حرا من دون نساء حرّات”. وعلى بعد أمتار منه، كتب متظاهر على ورقة من الكرتون المقوى “المساواة بين الرجل والمرأة حق شرعي وإسلامي ودولي”.

وقالت الممثلة رغدة الخطيب بينما كانت تقف مع أصدقائها في عداد الحشد “لطالما كانت المرأة السورية شريكة، في الشارع وفي حماية المتظاهرين وفي معالجة الجرحى وفي السجون والمعتقلات” خصوصا خلال سنوات النزاع.

وأضافت “المرأة شريكة ولا أحد في الدنيا يمكن أن يقصيها، فما بالك بالمرأة السورية التي عانت كثيرا وما زالت حتى اللحظة تقف على رجليها؟”.

ووصفت التحرك بأنه يأتي في إطار “الضربات الاستباقية” في محاولة لقطع الطريق على إرساء نظام حكم متشدد في البلاد، معتبرة أن “الشعب الذي نزل إلى الشارع ضد نظام قاتل، مستعد لأن ينزل مجددا إلى الشارع ويكون الحكَم”.

وجاءت المطالبة بحق المرأة في المشاركة في العمل السياسي بعد أيام من تصريح أدلى به المتحدث باسم الإدارة السياسية التابعة للسلطة الجديدة عبيدة أرناؤوط أثار انتقادات عدة.

وقال أرناؤوط إن “تمثيل المرأة وزاريا أو نيابيا… أمر سابق لأوانه”، معتبرا أن للمرأة “طبيعتها البيولوجية وطبيعتها النفسية ولها خصوصيتها وتكوينها الذي لا بد من أن يتناسب مع مهام معينة”.

– “بالمرصاد” –

وأثار التصريح امتعاض سوريات شاركن في التجمع، بينهن الموظفة المتقاعدة ماجدة مدرس التي أكدت أن “أي موقف يسيء حاليا للمرأة، سنكون له بالمرصاد ولن نقبل به”.

وهي نبهت بينما كانت تقف مع صديقتها إلى أن “العهد الذي سكتنا فيه انتهى”، في إشارة الى عقود حكمت فيها عائلة الأسد سوريا بيد من حديد وقيدت الحريات كافة.

وبينما كان المتظاهرون يرددون هتافات رافضة للحكم الديني ومطالبة بالديموقراطية والدولة المدنية، وصلت فاطمة هاشم (29 عاما) وهي كاتبة مسلسلات إلى مكان التجمع وملامح الفرح على وجهها.

ورأت الشابة التي وضعت حجابا أبيض أن المرأة السورية “لا يجب أن تكون شريكة، بل أن تقود عملية بناء سوريا الجديدة… وتكون صوتا رئيسيا في المجتمع الجديد”.

ولطالما شاركت المرأة السورية في العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلدها. وغالبا ما ترواحت نسبة النساء الممثلات في البرلمان والحكومات المتعاقبة بين 20 و30 في المئة.

وأثارت التصريحات الصادرة عن السلطة الجديدة قلق الباحثة الاجتماعية وداد كريدي، انطلاقا من إيمانها بدور النساء في مرحلة ما بعد الحرب.

وهي قالت بإصرار “بينما كان الرجال يتقاتلون، نهضت المرأة بالاقتصاد وأطعمت أولادها وحافظت على أسرتها”، مضيفة “لا يحق لأي أحد قادم إلى دمشق أن يحجّم المرأة بأي شكل”.

لار/م ن