في ضاحية بيروت الجنوبية أعلام حزب الله الصفراء وعائدون يحتفلون بـ”النصر” وسط أطلال منازلهم

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توافد سكان في الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء الى المنطقة لتفقّد ما تبقّى من منازلهم التي استحال قسم كبير منها ركاما، لكن العديد منهم، رغم ذلك، حملوا أعلام حزب الله الصفراء للاحتفال بـ”نصر”

على إسرائيل.

وغصّت شوارع الضاحية الجنوبية بالناس صباحا بعدما كانت على مدى شهرين تقريبا مسرحا لغارات جوية إسرائيلية عنيفة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا (02,00 ت غ).

كان أنصار لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران يجوبون الشوارع التي ارتفعت كوم من الركام على جانبيها، على دراجات نارية، ملوّحين بعلم الحزب الأصفر. كما سمع مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق نار كثيف في الهواء، قال عائدون إنه احتفالا بـ “النصر”.

وقال نظام حمادة (مهندس) لوكالة فرانس برس، “نحن عائدون إلى هذه الضاحية البطلة (…) نشعر بالاعتزاز، انتصرت المقاومة”.

وقالت فاطمة التي طلبت عدم ذكر اسمها الكامل “منذ الرابعة فجرا توجهنا لنتفقّد منازلنا، منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار”.

كان البعض في سياراتهم، لكن كثيرين كانوا يسيرون في طرق لم تعد صالحة للسيارات في جزء كبير منها. وانهمر بعضهم بالبكاء عند اكتشاف حجم الدمار، فيما وقف آخرون ينتظرون جرافات لإزالة الأنقاض من شوارعهم حتى يتمكنوا من دخولها.

– دخان –

لا يزال الدخان يتصاعد من بعض الأبنية المدمرة بعد ليلة من القصف سبقت وقف إطلاق النار ووُصفت بأنها من الأعنف منذ بدء الحرب. وتسلّق شاب تلة من الركام للتلويح بعلم حزب الله.

وتعتبر الضاحية الجنوبية معقلا أساسيا لحزب الله، ودمّرت فيها إسرائيل أبنية تابعة له، وقالت إنها استهدفت الكثير من بناه العسكرية التحتية وأسلحته. ويتمتع حزب الله بنفوذ كبير في المنطقة، ويدين له أنصاره بالولاء الكامل. وكما في العام 2006، يقدّم نفسه على أنه منتصر في وجه إسرائيل رغم الخسائر والدمار ومقتل آلاف اللبنانيين، معظمهم من الموالين له.

وقالت ديالا إنها جاءت على وجه السرعة لتحيي العزاء في المكان الذي اغتيل فيه الأمين العام للحزب حسن نصرالله بغارة إسرائيلية عنيفة في 27 أيلول/سبتمبر.

وأردفت لفرانس برس “لم يهمني الدمار. كنتُ أبحث عن المكان الذي خسرنا فيه روحنا. توجهت مباشرة الى هناك، ولم أنظر إلى أي شيء آخر. كان الظلام مخيما”.

وقالت كوثر “جئنا لنقول للسيد” (نصرالله) “نحن واقفون إلى جانبك”.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي خلال مؤتمر صحافي في الضاحية الجنوبية اليوم أن الحزب يحضّر “لتشييع سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا” لنصرالله الذي دُفن خلال الحرب موقتا “كوديعة”.

على مقربة منها، كان أنصار حزب الله يوزّعون على المارة صورا لنصرالله وأخرى لرئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الذي كان يفترض أن يخلف نصرالله والذي اغتيل أيضا في غارة جوية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

ونظّم حزب الله جولة إرشادية للصحافيين في الضاحية بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأربعاء بعد أكثر من عام من تبادل القصف بين إسرائيل والحزب اللبناني المدعوم من طهران، والذي تحوّل الى مواجهة مفتوحة مع تكثيف الدولة العبرية غاراتها الجوية اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، مستهدفة معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.

وبحسب السلطات اللبنانية، قُتل 3823 شخصا على الأقل في البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم منذ أيلول/سبتمبر هذا العام. كذلك شرّدت الحرب 900 ألف شخص في لبنان، وفق الأمم المتحدة.

رس-ايا-اط/ع ش/لو/رض