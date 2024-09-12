في عملية لا تخلو من المخاطر.. سكان غزة ينتجون الوقود بحرق البلاستيك

reuters_tickers

2دقائق

من محمود عيسى

بيت لاهيا (غزة) (رويترز) – وسط منع إسرائيل دخول كل الوقود تقريبا إلى قطاع غزة حتى لا يستخدمه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لجأ بعض الفلسطينيين في شمال القطاع المدمَر إلى استخدام النفايات البلاستيكية لصنع الوقود بأنفسهم.

وقال مصطفى مصلح (16 عاما) وهو يحمل أشياء التقطها خلال جولاته اليومية التي تمتد 13 ساعة “بنطلع مسافات طويلة عشان نجيب البلاستيك من البيوت المهدمة والأبراج المهدومة. ويعني أحيانا بنخاف من الاستطلاع (الخاص بالجيش الإسرائيلي) ونخاف من الحجارة تيجي علينا وإحنا ماشيين”.

ويفرز قريبه محمود مصلح مع عمال آخرين هذه المواد، ثم يقطعها إلى أجزاء صغيرة ويحرقها في فرن بدائي أُنشئ بين أنقاض المباني.

وقال النازح البالغ من العمر 35 عاما “تكونت لنا فكرة، والحمد لله رب العالمين استطعنا بفضل الله أن نصنع، أن نعيد تكرير البلاستيك، من بلاستيك إلى مادة السولار والبنزين”. وأضاف “إحنا لجأنا لهذا الشغل في ظل أنه في شح وفي نقص كبير في مواد البترول”.

ويتوجه فلسطينيون آخرون، مثل السائق فريد جمعة (53 عاما)، إلى بيت لاهيا في الجزء الشمالي من القطاع للحصول على بعض الوقود الناتج عن حرق البلاستيك، في تحد للاشتباكات بين حماس والقوات الإسرائيلية وكذلك للغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.

وقال جمعة “بنيجي هنا للخطر وبنيجي مشوار عشان ناخد لتر السولار، يعني لو في برا، هيكون هنا أرخص كمان من برا”.

وتحف المخاطر عملية حرق البلاستيك، فهناك خطر الإصابة بالحروق فضلا عن التعرض للقصف. ولكن بعد 11 شهرا من الحرب، يتحلى سكان غزة الذين يشاركون في هذه العملية بالثبات والجلَد.

وقال محمود “إحنا بنمشي بمعية الله”.