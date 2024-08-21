في مؤتمر الديموقراطيين في شيكاغو …”حمى كامالا” تدرّ مالا

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لا يتوقف الأثر الذي يحدثه ترشّح كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة الأميركية على رفع معنويات الديموقراطيين في كل أنحاء الولايات المتحدة، بل إن هذا الزخم يعود أيضا بالفائدة على التجار الذين يبيعون في مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو كل أنواع التذكارات السياسية.

وفي ممرات الملتقى الحزبي الكبير، يمكن للموجودين أن يقعوا على أحذية رياضية وردية مزدانة بالحرفين الأولين من اسم المرشحة الديموقراطية.

وعلى قميص “تي شيرت”، كُتب شعار “Cat Ladies for Kamala” (“نساء القطط من أجل كامالا”)، في تحوير لعبارة مسيئة استخدمها المرشح الجمهوري مع دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، جاي دي فانس.

ويمكن للنشطاء الديموقراطيين خلال الاستراحة بين الخطابات، الاسترخاء في منطقة استراحة تسمى “Coconut Club” (“نادي جوز الهند”)، وهي إشارة إضافية إلى اقتباس للمرشحة الديموقراطية انتشر على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية.

يعود هذا التصريح إلى عام 2023، خلال خطاب حول تكافؤ الفرص في التعليم قالت فيه كامالا هاريس ضاحكة “كانت والدتي أحيانا صارمة بعض الشيء معنا وكانت تقول لنا +لا أعرف ما بكم أيها الشباب. هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟+”.

وقد حقق هذا التصريح رواجا كبيرا عبر الإنترنت وفي مدرجات المؤتمر الديموقراطي.

ويبدي بائعو القمصان والملصقات والأقلام والأكواب والمجوهرات وغيرها من المقتنيات المختلفة، ارتياحهم لهذا الاندفاع لدى أعضاء الحزب بعدما كانوا يتوقعون مؤتمرا ديموقراطيا خاليا من الصخب مع الرئيس الثمانيني جو بايدن، قبل أن يسحب الأخير ترشيحه الشهر الماضي.

– “القاضية ضد المحكوم” –

يؤكد براين راندولف، الذي يشغل جناحا في المؤتمر الديموقراطي، أنه “بإمكاننا القول إن الإثارة والحماس حول كامالا هاريس وتيم والز (المرشح لمنصب نائب الرئيس) لا تشبه البتة ما كان يحيط بجو بايدن، أو حتى دونالد ترامب”.

ويقول “يمكننا مقارنة ذلك بما حصل مع باراك أوباما، لأن هناك إمكانية لصنع التاريخ، والناس فخورون” بالمشاركة في كتابته.

ولم تبادر شركته، ومقرها في ألاباما، إلى تصنيع المنتجات ذات المنحى السياسي إلا مع ترشيح كامالا هاريس، وهو رهان رابح.

وفيما لن تغيّر هذه المنتجات توجهات أنصار ترامب بلا شك، فإنها يمكن أن تساعد في تعبئة المعسكر الديموقراطي.

وتؤكد شركة براين راندولف، التي تتابع حملة كامالا هاريس في جميع أنحاء البلاد، وجود حماسة متجددة لدى أنصار المرشحة الديموقراطية، ما ينعكس انتعاشا في مبيعات الشركة.

حتى وقت قريب، كانت القبعات والقمصان والأزياء ذات الطابع السياسي بالكامل حاضرة بوضوح أكبر بين الناشطين من المعسكر المقابل، في تجمعات دونالد ترامب الانتخابية.

وفي مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، كانت صورة ترامب بأذنه النازفة بعد محاولة اغتياله في تموز/يوليو، موجودة على جميع القمصان.

أما بين الديموقراطيين، فتظهر قمصان تقليدية مرسوم عليها وجه المرشحة، أو تلك التي تحمل شعارا انتخابيا يُبرز أحد محاور حملة هذه القاضية السابقة بمواجهة المرشح الجمهوري، وهو «القاضية ضد المحكوم”.

فت/جك/ب ح