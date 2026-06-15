في مدينة النبطية.. لبنانيون يتحسرون على منازلهم وأرزاقهم بعدما دمرتها اسرائيل

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بعدما علم بتوصّل طهران وواشنطن الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ويشمل لبنان، عاد كمال كمال الى مدينته النبطية، ليفاجأ بأن تعب العمر استحال ركاما، بعدما سوّت اسرائيل مؤسسته ومستودعاته بالأرض.

فمدينة النبطية، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته في جنوب لبنان، شكّلت منذ الأسبوع الماضي هدفا لهجمات اسرائيل، بعدما طالتها إنذارات إخلاء وغارات، وتقدَّمَ الجيش الإسرائيلي ميدانيا في محيطها، ما جعلها شبه مقفرة من سكانها البالغ عددهم قرابة تسعين الفا قبل اندلاع الحرب الاخيرة بين حزب الله واسرائيل في الثاني من آذار/مارس.

أمام الشارع الذي يحمل اسم مؤسسته “بن الكمال”، لم يقوَ كمال على حبس دموعه وهو يعاين أكوام الركام متكئا على عصا تعينه في خطواته الثقيلة.

ويقول لوكالة فرانس برس بتأثر شديد “يا ضيعان العمر الذي أفنيناه هنا”، مشيرا الى مؤسسته ومستودعاته التي لم تبق الغارات الإسرائيلية أثرا لها.

ويضيف بينما يمسح عينيه بمنديل ورقي “افتتحتها في السبعينيات حين كنت لا أزال شابا.. لم يبق شيء”، موضحا أن الشارع بأكمله “يحتاج الى جرف” لرفع الركام.

على غرار الرجل المعروف ومؤسسته من أبناء مدينته، يتحسّر العائدون من السكان على الدمار الهائل الذي يلف أحياء في المدينة بينها سوقها التجارية المسقوفة التي انهار سقفها ولحقت أضرار جسيمة بمحالها جراء الغارات الإسرائيلية.

وعاين مصور لفرانس برس دمارا لحق بمنازل ومؤسسات في المدينة التي تعد مركز نشاط اقتصادي واجتماعي وخدمي في المنطقة، وتشكل صلة وصل بين مناطق عدة في جنوب البلاد.

وقال إن الجيش اللبناني الذي أخلى موقعا في محيط المدينة الأسبوع الماضي، أقام الإثنين حاجزا على مدخلها، وتولى إرشاد السكان الى الطرق التي يمكنهم سلوكها على وقع دوي قصف مدفعي اسرائيلي متقطع وتصاعد الدخان في محيط المدينة.

– “فرج للروح” –

وحضّ الجيش اللبناني السكان في بيان الإثنين على “التريّث” في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. ودعاهم حزب الله الى “انتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، حرصا على سلامتهم وتفاديا لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة”.

ورغم أن بلدية النبطية دعت السكان الى عدم العودة في الوقت الراهن.. نظرا لاستمرار دقة الوضع الأمني وعدم استقراره”، إلا أن ذلك لم يحل دون عودة السكان التي كانت خجولة صباحا قبل أن تزداد وتيرتها لاحقا، بحسب مصور فرانس برس الذي شاهد سكانا يتفقدون منازلهم وآخرين يعاينون الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بينها المحال التجارية المنتشرة بكثرة في المدينة. وعملت آليات وجرافات منذ الصباح على رفع الأنقاض من الشوارع الرئيسية تسهيلا لعودة السكان.

في أحد أحياء المدينة المدمرة بالكامل، وقفت رنا نصرالله (45 عاما) التي نزحت خلال الحرب الأخيرة مع عائلتها الى مدينة صيدا الساحلية تعاين الدمار، حيث تناثرت ملابس وفرش وأحواض زهور وذكريات تستعيدها بفخر.

وتقول السيدة التي خسرت منزلها “نشأنا في هذا الحي. هنا كنا نلعب ونحن أطفال، وهنا كانت النسوة الكبار يتسامرن، وأمامنا سوق النبطية الاثرية.. هنا المعالم التي أرادوا ربما محوها”.

وتوضح بينما تحمل كمامة طبية بيدها “فور الإعلان عن وقف لإطلاق النار وقبل أن يصدر أي بيان رسمي… انطلقنا وجئنا الى هنا، لم يعد بإمكانك أن ننتظر أكثر”.

وتضيف “جئنا لنشمّ تراب بلدنا… حتى لو لم يكن ثمة منزل يؤوينا ولا عمل، لكن تشعر بفرج للروح”.

ورغم الدمار الهائل الذي يلف المدينة، على غرار العشرات من البلدات والقرى الجنوبية التي دمرتها القوات الإسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الحرب الأخيرة، تعرب نصرالله عن أملها بإعادة بناء ما تدمّر.

وتقول “رغم الحزن والأسى عند رؤية المدينة مدمرة.. لكن يعترينا الأمل بأننا سنعيد البناء”. وتتابع قائلة “لم نشعر لمرة أننا مهزومون وأننا لن ننتصر واننا لن نعود لنعيد بناء النبطية”.

ستر/لار/ب ح