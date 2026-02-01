في معاملة بالمثل.. إيران تعتبر جيوش الاتحاد الأوروبي “جماعات إرهابية”

دبي أول فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأحد إن إيران تعتبر جيوش دول الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الحرس الثوري الإسلامي على قائمة التكتل للمنظمات الإرهابية “جماعات إرهابية”.

وأقدم الاتحاد الأوروبي على تحول رمزي في نهجه تجاه القيادة الإيرانية يوم الخميس بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، في أعقاب ما تبين أنها الإجراءات الأكثر دموية للجمهورية الإسلامية ضد المحتجين منذ تأسيسها عام 1979.

وقال قاليباف لزملائه النواب، الذين ارتدوا جميعا زي الحرس الثوري دعما لهذه القوة “بمحاولتهم ضرب الحرس الثوري… أطلق الأوروبيون النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى قرارا ضد مصالح شعوبهم بطاعتهم العمياء للأمريكيين”.

وأضاف “وفقا للمادة السابعة من قانون التدابير المضادة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، تعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعات إرهابية”.

وأردف قاليباف قائلا إن اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن القومي ستناقش طرد الملحقين العسكريين لدول الاتحاد الأوروبي وستتابع المسألة مع وزارة الخارجية.

وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 لحماية النظام الحاكم، ويتمتع بنفوذ كبير في البلاد إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)