في مقابلة صحفية.. فانس ينتقد “هلع” إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران

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واشنطن 18 يونيو حزيران (رويترز) – انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس إسرائيل، واصفا رد فعلها على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “ذعر غريب” و”هلع”، وذلك في مقابلة نُشرت اليوم الخميس، في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى احتواء الانتقادات الموجهة للاتفاق.

وانتقد مسؤولون إسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية بينهم حلفاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق، قائلين إنه لم يعالج مخاوفهم بشأن برنامج إيران النووي وبرامج الصواريخ الباليستية، وإنه سيقيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وقال فانس في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز “هناك حالة من الذعر الغريب التي لاحظتها داخل النظام الإسرائيلي، إذ يفترضون أن كل ما يُنظر إليه على أنه مفيد لإيران سيتحقق، لكن ذلك سيحدث من دون أن يغير الإيرانيون أي سلوك”.

وأضاف “ليست هذه هي الطريقة التي صِيغ بها الاتفاق”.

وذكر أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران ما دامت تواصل تمويل منظمة إرهابية، في إشارة واضحة إلى حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منذ فترة طويلة منظمة إرهابية أجنبية.

واتهم فانس إسرائيل بالافتقار إلى الثقة في أقوى حلفائها.

وقال “أجد أن كل هذا الهلع في إسرائيل غريب بعض الشيء لأنه في اعتقادي نابع من حالة انعدام ثقة، وأعتقد أن الولايات المتحدة اكتسبت ثقة هذه المنطقة من العالم”.

وأضاف متحدثا عن إسرائيل “قمنا بعمل رائع مع تلك الدولة ومع حكومتها… وأعتقد أن فكرة أننا أبرمنا اتفاقا سيئا هي فكرة لا تدعمها الحقائق، بل إنها ببساطة لا معنى لها إذا ما وضعنا في الاعتبار تاريخ هذه العلاقة”.

وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقليل من مخاوف إسرائيل خلال كلمته الختامية أمس الأربعاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال ترامب إن بإمكان نتنياهو اعتماد “نهج أكثر مرونة” في التعامل مع مقاتلي حزب الله في لبنان، في أحدث انتقاد علني للشريك الأمريكي في الحرب ضد إيران.

ووافق ترامب وقادة إيران هذا الأسبوع على مذكرة تفاهم أرجأت القضايا الأصعب إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، من دون ضمان التوصل إلى حل لها.

واستشهد فانس بمنتقدين محددين للاتفاق بينهم وزيرا الحكومة الإسرائيلية اليمينيان المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش وقال “أعتقد أن ردي عليهما سيكون: ما هو مقترحكم تحديدا؟ أنتم دولة تعدادها تسعة ملايين نسمة. لا يمكنكم ببساطة أن تعتمدوا القتل كوسيلة لحل كل مشكلة من مشاكل الأمن القومي التي تواجهونها”.

ورد بن جفير في منشور على منصة إكس “هذا هو المقترح… التعامل مع نازيي القرن الحادي والعشرين، كما تعاملت الولايات المتحدة مع نازيي القرن العشرين”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )