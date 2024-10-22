في مواجهة الغرب بوتين يسلّط الضوء على التفاهم القائم بينه وبين قادة بريكس

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في تحد للغرب الساعي إلى عزله دوليا منذ بدأ غزو أوكرانيا، سلّط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء على التفاهم القائم بينه وبين قادة دول بريكس، خلال قمة للمجموعة التي تضم خصوصا الصين والهند.

وعقد الرئيس الروسي سلسلة اجتماعات طوال النهار في قازان، حيث تعقد القمة، وهو التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا وشريكه الآسيوي الأكبر الرئيس الصيني شي جينبينغ.

في مستهل اللقاء مع شي قال بوتين إن “التعاون الروسي-الصيني على الساحة الدولية يعد أحد عوامل الاستقرار العالمي”.

من جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات “الوطيدة” القائمة بين بلاده وروسيا في عالم “تعمه الفوضى”.

وفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تم التطرق خلال اللقاء إلى النزاع في أوكرانيا والعلاقات مع دول الغرب.

وقال بيسكوف “مرة جديدة، سجّل تقارب كبير في الموافق والمقاربات في ما يتعلّق بما يحدث في العالم”، موضحا أن “حيّزا زمنيا طويلا خصّص لملف أوكرانيا” خلال هذا اللقاء الذي استمر قرابة الساعة.

وكان بوتين الطامح لوضع حد “للهيمنة” الغربية قد أشاد لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي بالعلاقات المميزة القائمة بين البلدين، على المستويين الدبلوماسي والتجاري.

وقال مودي للرئيس الروسي “نعتقد أنه يتعيّن حل النزاعات سلميا فقط. ندعم بالكامل الجهود الرامية لإعادة السلام والاستقرار بشكل سريع”.

على غرار شي لم يصدر مودي يوما أي إدانة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يحضر نحو 20 زعيما آخر القمة بينهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتشمل القضايا الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال فكرة طرحها بوتين بتأسيس نظام للدفع بقيادة “بريكس” لمنافسة نظام “سويفت”، وهي الشبكة المالية الدولية التي تم منع المصارف الروسية من الوصول إليها عام 2022، فضلا عن النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط.

– “عالم متعدد الأقطاب” –

أشاد الكرملين بقمة “بريكس” على اعتبارها انتصارا دبلوماسيا يظهر فشل المساعي الغربية لعزل موسكو على خلفية حرب أوكرانيا.

وقلّلت الولايات المتحدة من أهمية فكرة أن مجموعة “بريكس” يمكن أن تصبح “خصما جيوسياسيا”، لكنها عبّرت عن قلقها من استعراض موسكو قوّتها دبلوماسيا في ظل تواصل النزاع في أوكرانيا.

تقدّمت موسكو ميدانيا بشكل ثابت في شرق أوكرانيا هذا العام بينما عززت علاقاتها مع الصين وإيران كوريا الشمالية، وهي ثلاث دول تعتبرها واشنطن غريمة لها.

وقال المحلل السياسي في موسكو كونستانتين كالاتشيف لفرانس برس إن الكرملين يهدف عبر جمع قادة “بريكس” في قازان إلى “إظهار أن روسيا ليست غير معزولة فحسب، بل أن لديها أيضا شركاء وحلفاء”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق بوتين عام 2023 على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا وتخلى الرئيس الروسي عن خطط لحضور قمة سابقة في جنوب إفريقيا العضو في الجنائية الدولية.

وأفاد كالاتشيف أن الكرملين يريد هذه المرة إظهار “بديل للضغط الغربي وبأن عالما متعدد الأقطاب هو واقع”، في إشارة إلى جهود موسكو الرامية لتغيير موازين القوى ودفعها بعيدا عن البلدان الغربية.

وقال الرئيس الروسي لمودي في المحادثات المتلفزة إن على القادة في قازان “أن يتّخذوا عددا من القرارات المهمة الهادفة إلى تحسين أنشطة المنظمة”.

– أمن –

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كذلك، سيعقد محادثات منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

من جانبه، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الثلاثاء أنه يعتبر روسيا “حليفا قيّما” ودولة صديقة أثناء محادثات مع بوتين خلال القمة.

وقال رامابوزا “ما زلنا نرى في روسيا حليفا قيّما وصديقا قيّما دعمنا من البداية: منذ كفاحنا ضد الفصل العنصري وحتى الآن”.

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأول زيارة له إلى روسيا منذ نيسان/أبريل 2022 لحضور القمة. وسيعقد اجتماعا مع بوتين الخميس، بحسب الكرملين، لإجراء محادثات انتقدتها كييف.

وقبيل القمة، أفاد مراسلو فرانس برس عن تعزيز للأمن وانتشار واضح للشرطة.

وسبق أن تعرّضت منطقة تترستان الواقعة على بعد حوالى ألف كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا إلى هجمات بمسيّرات أوكرانية بعيدة المدى.

ويتم الحد من الحركة في محيط وسط المدينة فيما صدرت دعوات للسكان بملازمة المنازل ونُقل طلاب الجامعات من السكن الجامعي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

– تشجيع بلدان أخرى –

يرى الغرب بأن روسيا تستخدم “بريكس” لتوسيع نفوذها والترويج لروايتها بشأن النزاع الأوكراني.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن انتصار بوتين ميدانيا في أوكرانيا يمكن أن يشجّع بلدانا أخرى على القيام بخطوات مماثلة.

وتوسّعت مجموعة “بريكس” التي بدأت بأربعة أعضاء لدى تأسيسها عام 2009 لتشمل اقتصادات ناشئة أخرى مثل جنوب إفريقيا ومصر وإيران.

لكن المجموعة تعاني من انقسامات داخلية بما في ذلك بين الهند والصين اللتين تعدان من أبرز أعضائها.

وأعلنت تركيا، الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي التي ترتبط بعلاقة معقّدة مع موسكو والغرب، في أيلول/سبتمبر أنها ترغب بالانضمام إلى المجموعة.

من جهته، ألغى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى قازان لحضور القمة في اللحظة الأخيرة بعدما تعرّض إلى إصابة في الرأس تسببت له بنزيف دماغي بسيط.

بور/لين-ود/غ ر