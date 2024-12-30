قائد الإدارة السورية الجديدة يلتقي وزير الخارجية الأوكراني في دمشق

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استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الاثنين وزير الخارجية الأوكراني في دمشق، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، في أول لقاء بين الطرفين منذ الإطاحة ببشار الأسد حليف موسكو.

وأوردت سانا أن “قائد الإدارة الجديدة السيد أحمد الشرع يلتقي وفدا أوكرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية اندريه سيبيغا”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده التي لا تزال واحدة من أكبر منتجي الحنطة في العالم رغم الحرب، سترسل إلى دمشق 500 طن من الطحين كمساعدات غذائية.

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهيا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وشكّل سقوط بشار الأسد ضربة بالنسبة لروسيا التي تخوض منذ العام 2022 حربا ضدّ أوكرانيا، وتملك قواعد عسكرية في سوريا التي دخلتها دعما للأسد منذ العام 2015.

ورغم كونهما أبرز حلفاء نظام الأسد، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه لا يريد قطيعة في العلاقات مع روسيا وإيران.

وقال إن “روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.

وتابع “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.

وتشهد دمشق منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر حركة دبلوماسية نشطة مع زيارة وفود عربية ودولية للإدارة الجديدة.

ستر-جوص/لو/لين