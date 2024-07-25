قائد الجيش الأمريكي: لم نطلع على خطة إسرائيلية تفصيلية بشأن اليوم التالي لحرب غزة

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واشنطن (رويترز) – قال الجنرال سي.كيو. براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يوم الخميس إنه لم يطلع بعد على الكثير من التفاصيل من إسرائيل بشأن خططها لليوم التالي لانتهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقال براون في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) “فيما يتعلق بمسألة اليوم التالي، تحدثنا مع الإسرائيليين بشأن هذا الأمر وكيفية القيام بمرحلة انتقالية. تحدثنا معهم عدة مرات”.

وأضاف “ليس هناك كثير من التفاصيل التي تمكنت من الاطلاع عليها من خلال خطة منهم. وهذا شيء سنواصل العمل معهم عليه”.