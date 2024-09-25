قائد الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لهجوم بري محتمل

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القدس (رويترز) – قال الجنرال هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن الغارات الجوية في لبنان ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لجماعة حزب الله وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن الجيش أن هاليفي قال للجنود عند الحدود مع لبنان “تسمعون الطائرات فوقنا، نوجه ضربات طوال اليوم”.

وأضاف “هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله”.