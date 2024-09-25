قائد الجيش الإسرائيلي: الغارات في لبنان تمهد الطريق لهجوم بري محتمل

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من مايا الجبيلي وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي يوم الأربعاء إن الغارات الجوية في لبنان ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لجماعة حزب الله وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وتزامنا مع تعليقات هاليفي قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وإن التفاصيل يجري وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشنت إسرائيل مزيدا من الضربات الجوية على لبنان يوم الأربعاء وأسقطت صاروخا قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقته على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قرب تل أبيب.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن هاليفي قال للجنود عند الحدود مع لبنان “تسمعون الطائرات فوقنا، نوجه ضربات طوال اليوم”.

وأضاف “هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله”.

وعبّر زعماء من دول في أنحاء العالم عن قلقهم من التصاعد الحاد في القتال مع ارتفاع عدد القتلى في لبنان ونزوح الآلاف من منازلهم. وبدأ تبادل إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن وحلفاءها يعملون بلا كلل لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان ضمن مبادرة واحدة.

وقالت ثلاثة مصادر إسرائيلية إن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحات لوقف إطلاق النار المتصاعد في لبنان، والذي بدأه حزب الله دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، لكن المحادثات لم تفض إلى أي تقدم حتى الآن.

وقال بلينكن في اجتماع مع مسؤولين ووزراء من دول الخليج في نيويورك “خطر التصعيد في المنطقة شديد.. وأفضل حل هي الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة حيوية لمنع المزيد من التصعيد”.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفا قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

وفرّ آلاف اللبنانيين من المناطق الحدودية بينما قُتل المئات.