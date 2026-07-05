قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل “بحزم” ضد حزب الله

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تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأحد خلال تفقده للجنود المنتشرين في محيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان، مواصلة العمل على “إزالة التهديدات” التي يشكلها حزب الله.

وقال زامير وفق بيان للجيش الإسرائيلي “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بحزم لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال سريعا إلى عمليات هجومية إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار”.

وكانت القوات الإسرائيلية سيطرت في خضم الحرب الأخيرة على قلعة الشقيف والمنطقة المحيطة بها، وقال حزب الله إن القلعة “كانت خالية من أيّ وجود عسكريّ” له حينها.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف شبكة واسعة من الأنفاق أسفل القلعة، مشيرا إلى أنها أُنشئت لتكون مركزا محصنا لشن عناصر حزب الله هجمات على بعد كيلومترات قليلة من الأراضي الإسرائيلية.

وتعود القلعة إلى الحقبة الصليبية وشهدت على مدى قرون غزوات ومعارك، وهي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل وصولا إلى هضبة الجولان، وشكّلت قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي بعد اجتياحه لبنان في العام 1982 وحتى انسحابه منه في العام 2000.

وقال زامير إن “على الجيش اللبناني الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله والبنية التحتية التابعة له”.

وأضاف زامير “أنشطة قواتنا في تلة الشقيف وفي أنحاء جنوب لبنان تنفّذ وفق إطار الاتفاق والآليات التي أُنشئت بموجبه”، في إشارة إلى الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بهدف إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.

لكنه شدد على أن “أي تهديد يستهدف قواتنا أو المدنيين الإسرائيليين سيستهدف فورا ويتم القضاء عليه”.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري وما زالت قواتها تسيطر على مساحات من الأراضي القريبة من الحدود.

جد/ها/ح س