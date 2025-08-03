قائد الجيش الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمير حاتمي قوله يوم الأحد إن التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمة.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما، وردت طهران على إسرائيل بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية (إرنا) عن حاتمي قوله “يجب اعتبار التهديد بنسبة واحد بالمئة تهديدا بنسبة 100 بالمئة. يجب ألا نقلل من شأن العدو ونعتبر تهديداته منتهية”، مضيفا أن قوة الصواريخ والطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية “لا تزال جاهزة للعمليات”.

وفي الشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن بلاده ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت للتهديد.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)