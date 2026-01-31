قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي السبت الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدا أن قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في أعقاب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج.

وشدّد حاتمي على أن خبرات الجمهورية الإسلامية النووية لا يمكن القضاء عليها، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع فيها أن تسعى طهران إلى إبرام اتفاق لتجنّب ضربات أميركية.

وقال حاتمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، إنّه “إذا ارتكب العدو خطأ، فلا شكّ في أنّ ذلك سيعرّض أمنه هو للخطر، وكذلك أمن المنطقة وأمن الكيان الصهيوني”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية “في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية”.

وأرسلت واشنطن مجموعة ضاربة بحرية إلى الشرق الأوسط تقودها حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، فيما هدّد ترامب بالتدخّل عسكريا على خلفية حملة قمع عنيف نفّذتها السلطات الإيرانية في مواجهة أسبوعين من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للحكومة.

وأثار هذا الانتشار مخاوف من احتمال مواجهة مباشرة مع إيران، التي حذّرت من أنها ستردّ بضربات صاروخية على قواعد وسفن وحلفاء الولايات المتحدة، ولا سيما إسرائيل، في حال تعرّضها لهجوم.

وقال ترامب الجمعة إنه يتوقع أن تسعى إيران إلى التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والصاروخي بدلا من مواجهة عمل عسكري أميركي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن في وقت سابق أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية “إن كانت عادلة ومنصفة” و”على قدم المساواة”، إلا أنه شدّد على أن “القدرات الصاروخية والدفاعيّة الإيرانية لن تكون محل تفاوض”.

– “لا يمكن القضاء عليها” –

ونفّذت الولايات المتحدة ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في حزيران/يونيو الماضي، عندما انضمّت لفترة وجيزة إلى حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

كما نفذت إسرائيل هجمات على مواقع عسكرية في أنحاء البلاد وعمليات اغتيال طالت عدد من الضباط الكبار والعلماء النوويين البارزين.

لكن حاتمي شدّد السبت على أن التكنولوجيا النووية الإيرانية “لا يمكن القضاء عليها، حتى لو استُشهد علماء وأبناء من هذا الوطن”.

وقال الجيش الأميركي إن الحرس الثوري الإيراني سيجري “مناورة بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين” في مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وحذّرت القيادة المركزية الأميركية في بيان الحرس الثوري من “أي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية”.

وصنّفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية في العام 2019، وهو قرار اتّبعه الاتحاد الأوروبي الخميس بإدراج الحرس الثوري في لائحة “المنظمات الإرهابية”.

وأثار القرار الأوروبي ردود فعل غاضبة من طهران، التي تعهّدت بالردّ بالمثل.

– قمع عنيف –

واندلعت احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر، قبل أن تتحول إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير.

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى “أعمال شغب” شملت عمليات قتل وتخريب، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في ما وصفته “عملية إرهابية”.

ويبلغ عدد القتلى الرسمي بحسب السلطات 3117. غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، قالت إنها تأكدت من مقتل 6563 شخصا، بينهم 6170 متظاهرا و124 قاصرا.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت حدّة الاحتجاجات.

ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت حكومته إلى الإصغاء لمطالب المواطنين بعد التظاهرات.

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي “يجب أن نعمل مع الشعب ومن أجل الشعب وأن نخدم الشعب قدر الإمكان”.

وأضاف “إذا تصرّفنا بعدل، فسيرى الناس ذلك وسيقبلونه، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن لأي قوة أن تُضعف حكومة أو مجتمعا أو أمة تتصرّف بعدل وإنصاف وعلى أساس الحقوق”.

وفي السياق نفسه، زار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، في جنوب طهران.

وأظهر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، خامنئي وهو يؤدي الصلاة في المرقد مع بدء إحياء “عشرة الفجر”، أي الأيام العشرة التي تحتفل فيها إيران بالذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية عام 1979.

بور-سمو/ع ش/دص