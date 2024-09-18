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قائد الجيش السوداني: الحكومة منفتحة على جهود الرامية لإنهاء الحرب

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(رويترز) – قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الأربعاء، إن الحكومة تظل “منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة”، مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف ردا على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للطرفين المتحاربين لمعاودة الانخراط في المحادثات “نحن على استعداد للعمل مع جميع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سلمي يخفف من معاناة شعبنا ويضع السودان على الطريق نحو الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتداول الديمقراطي للسلطة”.

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