قائد الجيش السوداني: سندعم أي مبادرة توقف الحرب إذا أنهت “احتلال” قوات الدعم السريع

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(رويترز) – قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الخميس إنه يؤيد جهود إنهاء الحرب المدمرة في بلده ما دامت ستنهي “احتلال” قوات الدعم السريع لأراض في السودان.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن دولا في المنطقة تقدم التمويل والأسلحة والمرتزقة لقوات الدعم السريع، دون تسمية أي منها.

وقال البرهان “إننا في حكومة السودان مستعدون للانخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي احتلال المليشيا المتمردة للمناطق المختلفة”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف إن الحكومة المدعومة من الجيش لن تقبل مشاركة أي دولة تدعم قوات الدعم السريع في عملية السلام، وأن أي عملية كهذه يتعين أن تتضمن إلقاء قوات الدعم السريع لسلاحها والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأردف قائلا “أننا ماضون في هزيمة ودحر هؤلاء المعتدين مهما وجدوا من دعم ومساندة”.

وجاءت تصريحات البرهان بعد أن دشن الجيش يوم الخميس هجوما بنيران المدفعية الثقيلة والضربات الجوية لاستعادة أراض في العاصمة السودانية الخرطوم.

ورفض الجيش محادثات تقودها الولايات المتحدة في سويسرا الشهر الماضي استهدفت تحسين وصول المساعدات الإنسانية ورسم مسار نحو وقف إطلاق النار في السودان.

واعترض الجيش على مشاركة الإمارات في المحادثات، وذلك لأنها قدمت دعما ماديا لقوات الدعم السريع بحسب تقارير يقول خبراء من الأمم المتحدة إنها ذات مصداقية.

ونفت الإمارات إرسال أسلحة لقوات الدعم السريع.

وقال البرهان أيضا، في كلمته يوم الخميس إن الحكومة المدعومة من الجيش تفعل ما في وسعها لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين.

وقال موظفو إغاثة إن الحكومة والجيش دأبا على منع وصول المساعدات الإنسانية وإن قوات الدعم السريع تنهب إمدادات المساعدات.