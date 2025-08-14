قائد الجيش السوداني يرفض “المصالحة” مع قوات الدعم السريع

أكد قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان الخميس “عدم المهادنة والمصالحة” مع قوات الدعم السريع التي يخوض حربا ضدها منذ أكثر من عامين.

ويبدو أن الولايات المتحدة تكثّف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في السودان، فيما تسبّبت الحرب بـ “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” بحسب الأمم المتحدة.

وفي حديثه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس القوات المسلحة، جدّد البرهان “العزم على المضي في معركة الكرامة ودحر التمرد وعدم المهادنة والمصالحة مهما كانت التكلفة”.

وأدلى بمواقفه بعد أيام قليلة من اجتماع عُقده الاثنين في سويسرا مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا مسعد بولس.

وأكد مصدر حكومي سوداني أن البرهان وبولس ناقشا اقتراحا أميركيا “بوقف شامل لإطلاق النار” و”إيصال المساعدات الإنسانية”.

وحتى الآن، فشلت محاولات وساطة قادتها واشنطن والرياض في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

من جانبها، تسعى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى إنشاء إدارة موازية في غرب البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودان مجلس الأمن الدولي بشدة هذه المبادرة مساء الأربعاء، معتبرا أنها “تهديد مباشر لوحدة السودان وسلامة أراضيه”.

أدت الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين. كما يواجه السودان أسوأ تفش للكوليرا منذ سنوات.

ودعا الاتحاد الأوروبي الخميس الطرفين المتحاربين إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية “بشكل عاجل”.

