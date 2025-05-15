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قائد الحرس الثوري: الأمة الإيرانية ترى ترامب “قاتلا” لقاسم سليماني

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دبي (رويترز) – قال القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الأمة الإيرانية تعتبره “قاتلا” لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقُتل سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. في العراق في ضربة بطائرة مسيرة في الثالث من يناير كانون الثاني 2020، بأمر من ترامب خلال ولايته الأولى.

وقال ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة تقترب جدا من إبرام اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

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