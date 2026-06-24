قائد الحرس الوطني الإماراتي يبحث في موسكو مع نظيره الروسي تعزيز التعاون الأمني

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بحث اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني الإماراتي، في موسمو مع نظيره قائد قوات الحرس الوطني الفيدرالية الروسية الفريق أول فيكتور زولوتوف تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والتخصصية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

عقد اللقاء في مقر الحرس الوطني التابع للهيئة الفدرالية الروسية في موسكو، وذلك في مستهل زيارة اللواء العامري الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحرس الوطني على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الجاهزية والكفاءة وفق أعلى المعايير المهنية، بحسب “وام”.

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