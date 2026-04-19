قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) – نقل موقع نورنيوز الإخباري شبه الرسمي عن مجيد موسوي قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تحدث حاليا وتعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ والطائرات المسيرة بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأحد أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير شباط، هو القضاء على قدرات إيران الصاروخية.

ونشر تصريح موسوي مع مقطع فيديو له وهو يتفقد منشأة للصواريخ تحت الأرض دون تحديدها. كما تضمن المقطع لقطات لطائرات مسيرة وصواريخ ومنصات إطلاق داخل المنشأة تحت الأرض إضافة لمنصات إطلاق صواريخ من الأرض.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك اللقطات.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)