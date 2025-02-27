قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني وليس بنا

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس إنه يرحب بالدعوة “التاريخية” التي وجهها عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا لجماعته بحل نفسها.

وأضاف عبدي في تصريحات خلال إحاطة عبر الإنترنت أن دعوة أوجلان تنطبق فقط على حزب العمال الكردستاني وليست “مرتبطة بنا في سوريا”.

وذكر عبدي في تصريحات نقلها مترجم أن إعلان أوجلان ستكون له آثار إيجابية في المنطقة.