قائد قوات سوريا الديمقراطية يعلن سحب قواته من شرق حلب إلى شرق الفرات

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة إن قواته ستنسحب من شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.

وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة جاءت “بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من (مارس) آذار”.

