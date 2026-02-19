قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: 5 دول تعهدت بإرسال قوات

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن اليوم الخميس التزام خمس دول بإرسال قوات إلى القطاع.

وأضاف الجنرال جاسبر جيفيرز “يسرني للغاية أن أعلن اليوم التزام الدول الخمس الأولى بإرسال قوات للعمل ضمن قوة الاستقرار الدولية، وهي إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا. وتعهدت أيضا دولتان بتدريب أفراد الشرطة، وهما مصر والأردن”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )