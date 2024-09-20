قائد كبير في حزب الله بين 14 قتيلا في غارة إسرائيلية على بيروت

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من ليلى بسام ومعيان لوبيل

بيروت/القدس (رويترز) – قتلت إسرائيل قياديا كبيرا في جماعة حزب الله وأعضاء آخرين بارزين في الجماعة اللبنانية خلال غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، وتوعدت بمواصلة حملة عسكرية جديدة حتى تتمكن من تأمين المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي ومصدر أمني في لبنان إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة، مما أدى إلى تصعيد حاد للصراع المستمر منذ عام بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران.

وأكد حزب الله في بيان بعد منتصف الليل بقليل مقتل عقيل ووصفه بأنه “أحد كبار قادته” دون تقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن هجوم يوم الجمعة أدى إلى مقتل 14 شخصا وإن العدد مرشح للزيادة مع عمل فرق الإنقاذ طوال الليل. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 66 شخصا أصيبوا، منهم تسعة في حالة حرجة.

وقال مصدر أمني آخر إن ستة قادة آخرين على الأقل من حزب الله لقوا حتفهم عندما سقطت عدة صواريخ على فتحة مرآب (جراج) أحد المباني. ودمر الانفجار الطوابق السفلية من المبنى بينما كان عقيل يجتمع بقادة آخرين في الداخل.

وفي بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن أهداف إسرائيل واضحة وإجراءاتها تتحدث عن نفسها.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على منصة إكس “سيستمر تسلسل الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى نحقق هدفنا، وهي العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”.

وكان جالانت قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن إسرائيل ستشن مرحلة جديدة من الحرب على الحدود الشمالية.

وترك عشرات الآلاف منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أن بدأت جماعة حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل فيما تقول إنه تعاطف مع الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة.

وتقول إسرائيل إنها ستستخدم القوة إذا لزم الأمر لضمان عودة مواطنيها. ولم تخض إسرائيل حربا شاملة مع حزب الله منذ 18 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عقيل كان يتولى منصب القائم بأعمال قائد وحدة الرضوان التابعة للجماعة، مضيفا أنه قُتل مع نحو عشرة آخرين من كبار القادة في أثناء عقدهم اجتماعا.

وقالت مصادر في لبنان لرويترز إن عقيل كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى لحزب الله.

وشكلت الغارة ضربة جديدة لحزب الله بعد يومين من تعرض الجماعة لهجوم بتفجير أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (البيجر) وأجهزة لاسلكي (الوكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤها مما أسفر عن مقتل 37 وإصابة الآلاف.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذت تلك الهجمات رغم أنها لم تنف أو تؤكد ضلوعها فيها.

وبثت قنوات تلفزيون محلية مقاطع لسكان تجمعوا بالقرب من مكان الواقعة، وذكرت أنهم يبحثون عن أشخاص كانوا في المنطقة وما زالوا مفقودين، معظمهم من الأطفال.

واستمرت طائرات مسيرة في التحليق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ساعات من الضربة الإسرائيلية.

وقال آلان فغالي، أحد سكان بيروت، لرويترز “نحنا ما بنخاف بس نحنا بدنا حل. نحنا ما فينا نكمل بهذا البلد هيك… ما حدا عارف شو بيصير. الوضع ما بيطمن بس نحنا مش خايفين غير على المستقبل”.

وأضاف “حرب؟ ما بعرف إذا بلشت ولا لأ. بس ما في شيء بيطمن. الواضح إن ما هيوقفوا الجانبان”.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت هو امتداد “لدائرة خطيرة للغاية من العنف سيكون لها عواقب مدمرة. لا بد لذلك أن يتوقف فورا”.

وتلك هي المرة الثانية في أقل من شهرين التي تستهدف فيها إسرائيل قياديا عسكريا كبيرا في حزب الله في بيروت. ففي يوليو تموز قتلت غارة جوية إسرائيلية فؤاد شكر القائد العسكري بالجماعة.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت فقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتل عقيل بسبب صلاته بتفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت والذي أسفر عن سقوط قتلى عام 1983.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عقيل يتولى قيادة عمليات حزب الله منذ 2004 وكان مسؤولا عن إعداد خطة للإغارة على شمال إسرائيل على غرار الهجوم الذي قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي “قادة حزب الله الذين قضينا عليهم اليوم كانوا يخططون منذ سنوات لشن هجوم عبر الحدود الشمالية يشبه ما حدث في السابع من أكتوبر”.

وأضاف “وصلنا إليهم، وسنصل إلى أي شخص يهدد أمن مواطني إسرائيل”.