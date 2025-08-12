The Swiss voice in the world since 1935
قادة أوروبا يشددون على وجوب أن يقرر الأوكرانيون مصيرهم

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على وجوب أن يتمكن الأوكرانيون من “تقرير مصيرهم”، قبل ثلاثة أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وكتب القادة الأوروبيون في إعلان لم تنضم إليه المجر “نرحب بجهود الرئيس ترامب من أجل وضع حد لحرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا”، مشددين على أنه “يجب أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم”.

وتابع النص أن “الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن تُقرر بدون أوكرانيا” معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا “في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية”.

ويجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون محادثات الأربعاء مع ترامب.

قال ترامب الإثنين إنه يتطلّع إلى محادثات “بناءة” الجمعة مع بوتين، فيما يخشى زيلينسكي والأوروبيون أن تفضي القمة إلى تسوية على حساب كييف.

وفي إشارة من شأنها أن تثير قلق الرئيس الأوكراني، قال ترامب إنه “منزعج بعض الشيء من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية للتنازل عن أراض” مؤكدا أنه “سيكون هناك تبادل أراض”، في وقت تحتل روسيا حاليا حوالى 20% من أراضي أوكرانيا.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
