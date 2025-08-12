قادة أوروبا يشددون على وجوب أن يقرر الأوكرانيون مصيرهم

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على وجوب أن يتمكن الأوكرانيون من “تقرير مصيرهم”، قبل ثلاثة أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وكتب القادة الأوروبيون في إعلان لم تنضم إليه المجر “نرحب بجهود الرئيس ترامب من أجل وضع حد لحرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم لأوكرانيا”، مشددين على أنه “يجب أن تكون للأوكرانيين حرية تقرير مصيرهم”.

وتابع النص أن “الطريق إلى السلام في أوكرانيا لا يمكن أن تُقرر بدون أوكرانيا” معتبرين أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جوهرية إلا “في إطار وقف إطلاق نار أو خفض الأعمال الحربية”.

ويجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون محادثات الأربعاء مع ترامب.

قال ترامب الإثنين إنه يتطلّع إلى محادثات “بناءة” الجمعة مع بوتين، فيما يخشى زيلينسكي والأوروبيون أن تفضي القمة إلى تسوية على حساب كييف.

وفي إشارة من شأنها أن تثير قلق الرئيس الأوكراني، قال ترامب إنه “منزعج بعض الشيء من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية للتنازل عن أراض” مؤكدا أنه “سيكون هناك تبادل أراض”، في وقت تحتل روسيا حاليا حوالى 20% من أراضي أوكرانيا.

