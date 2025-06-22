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قادة أوروبيون: على إيران ألا تتخذ أي إجراء يزعزع استقرار المنطقة

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فرانكفورت (رويترز) – حث زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الأحد إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة زعزعة استقرار المنطقة، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال الليل.

وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك “أكدنا بوضوح تام أنه لا يجوز لإيران امتلاك سلاح نووي، وينبغي ألا تشكل بعد الآن تهديدا للأمن الإقليمي”.

وأضاف البيان “ندعو إيران إلى الانخراط في مفاوضات تُفضي إلى اتفاق يبدد كل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي. ونحن على أهبة الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع جميع الأطراف”.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث التي تشكل معا الترويكا الأوروبية أو (إي 3) دعمها لأمن إسرائيل.

وقال الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر يوم السبت إن القوات الأمريكية قصفت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة في إيران، محذرا طهران من أنها ستواجه المزيد من الهجمات المدمرة إذا لم توافق على السلام.

وقالت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في بيانها “سنواصل جهودنا الدبلوماسية المشتركة لتهدئة التوتر وضمان عدم تفاقم الصراع وانتشاره”.

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