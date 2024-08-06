قادة الاحتجاجات في بنغلادش يطالبون بتولي محمد يونس الفائز بنوبل الحكومة المؤقتة

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أكد الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات في بنغلادش الثلاثاء بأنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز على جائزة نوبل على الحكومة المؤقتة، بعد يوم على إطاحة رئيسة الوزراء وتولي الجيش السلطة.

وقال قائد حركة “طلاب ضد التمييز” ناهد إسلام في تسجيل مصوّر “قررنا بأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة يكون الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس الذي يتمتع بقبول واسع، كبير مستشاريها”.

وأعلن قائد الجيش الجنرال وقر الزمان الاثنين في بث على التلفزيون الرسمي استقالة الشيخة حسينة من منصبها كرئيسة للوزراء مؤكدا بأن الجيش سيشكّل حكومة مؤقتة.

ويتوقع بأن يجتمع وقر مع الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات في وقت لاحق الثلاثاء.

يعود الفضل إلى خبير الاقتصاد يونس (84 عاما)، في انتشال الملايين من الفقر من خلال مصرفه للقروض الصغيرة لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتّهمته بـ”مص دماء” الفقراء.

تولت حسينة (76 عاما) السلطة منذ العام 2009 لكنها اتُّهمت بتزوير الانتخابات في كانون الثاني/يناير ونزل الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي للمطالبة برحيلها.

وكتب قائد آخر لحركة “طلاب ضد التمييز” يدعى آصف محمد على فيسبوك “نثق بالدكتور يونس”.

ويونس حاليا في أوروبا وأفاد مساعد مقرّب منه في وقت متأخر الاثنين بأنه لم يحصل حتى اللحظة على أي عرض من الجيش لقيادة الحكومة المؤقتة.

سا-بجم/لين