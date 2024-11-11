قادة الدول العربية والإسلامية يجتمعون في الرياض بشأن غزة ولبنان

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القاهرة (رويترز) – التقى زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية يوم الاثنين في الرياض في قمة عربية وإسلامية غير عادية بشأن الأوضاع في غزة ولبنان بهدف توحيد الرؤى والمواقف ومتابعة مخرجات قمة مشتركة مماثلة عقدت العام الماضي قبل اتساع نطاق الصراع بالمنطقة.

ومن بين المشاركين في القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقال أبو الغيط في كلمته “قمة اليوم تحمل رسالة واضحة بأن العالم لا يستطيع أن يتحمل عواقب إدارة ظهره لهذه المقتلة المتواصلة”.

وأضاف “المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفي لبنان، والمطلوب هو مسار يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين في أسرع وقت ممكن، وبرعاية دولية، وبالتزام حقيقي بتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، والمطلوب كذلك هو وقف إطلاق نار في لبنان يستند إلى تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته ويحقق الأمن على جانبي الحدود”.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 43603 فلسطينيين قتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في غارات إسرائيلية منذ الوقت ذاته.

من جانبه، ندد عباس بفشل المجتمع الدولي في وقف الحرب في غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هجومها المتواصل على القطاع لا سيما دعم قرارها الأخير بوقف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعا في كلمته إلى “تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين إلى بيوتهم، تمهيدا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

كما ناشد عباس مجلس الأمن الدولي “تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة والموقعة، وتنهي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني”.

وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوسط من أجل وقف إطلاق النار في غزة إلا أن وزارة الخارجية القطرية قالت يوم السبت إن الدوحة أخطرت الأطراف المعنية “بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل.. وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب”.

وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بعرقلة جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل السجناء والرهائن بين الجانبين.