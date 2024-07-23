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قادة حماس وفتح يلتقون ممثلي وسائل الإعلام في الصين عقب محادثات مصالحة

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بكين (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين يوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (سي.جي.تي.إن) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل سيحضرون اللقاء.

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن الفصائل الفلسطينية أجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو تموز.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية