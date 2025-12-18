قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون الخميس لمناقشة دعم كييف ماليا وعسكريا

afp_tickers

6دقائق

يخوض الاتحاد الأوروبي اختبارا لإثبات مصداقيته خلال قمة لقادته تُعقد الخميس في بروكسل، حيث يُتوقع اتخاذ قرارات حاسمة وصعبة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا.

وتعهّد الأوروبيون تقديم الجزء الأكبر من الدعم المالي والعسكري لكييف خلال العامين المقبلين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف دعم الولايات المتحدة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت سابق من هذا الأسبوع “إذا لم نفعل ذلك، فإنّ قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك ستتأثر بشدة لسنوات، وربما لفترة أطول”.

ويتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل الخميس لإقناع حلفائه الأوروبيين بأهمية هذا القرار.

وتواجه أوكرانيا في حال عدم اتخاذ القرار خطر نفاد الأموال بحلول الربع الأول من عام 2026.

بعد نحو أربع سنوات من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أكد زيلينسكي الأربعاء أنّ روسيا تستعد لعام جديد من الحرب، رغم تسارع وتيرة المحادثات القائمة على خطة دونالد ترامب.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، من المقرر عقد اجتماع بين مبعوثين روس وأميركيين في نهاية هذا الأسبوع في ميامي في فلوريدا.

– “استقلالية أوروبا” –

لكن لا يلوح في الأفق أي اتفاق لوقف لإطلاق النار. وفي بروكسل، هناك خياران مطروحان رسميا على قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

يمكن للاتحاد الأوروبي الاقتراض، لكنّ دولا كثيرة مترددة جدا حيال هذا الخيار بينها ألمانيا، بينما تعارض دولة عضو واحدة على الأقل، وهي المجر، ذلك بشكل تام. ويتطلب مثل هذا القرار إجماعا.

يتمثل الخيار المتبقي في استخدام الأصول الروسية المجمّدة، والموجود معظمها (210 مليارات يورو) في بلجيكا تحت سيطرة “يوروكلير”، وهي مؤسسة مالية مقرها بروكسل. من شأن هذه الأصول تمويل قرض “إصلاح” بقيمة 90 مليار يورو لكييف، أو حتى أكثر إذا لزم الأمر.

تؤيد أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي هذا الخيار لسبب واضح، إذ انّ هذا الحل لا يُكلّف دافعي الضرائب شيئا، ويؤشر إلى التزام أوروبا تجاه أوكرانيا، ويبعث برسالة واضحة حول استقلالية القرار في وقت تُعدّ فيه هذه الأصول أيضا قضية محورية في محادثات السلام التي تقودها واشنطن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “يمكن للأصول الروسية أن تُغيّر قواعد اللعبة بالنسبة إلى أوروبا وأوكرانيا”، مضيفة “إنها لحظة استقلال أوروبا”.

ويبقى إقناع بلجيكا أمرا ضروريا، لأنّ لها كلمة حاسمة. ويدأب رئيس وزرائها بارت دي ويفر على التذكير بأنّ بلاده لا يمكن أن تتحمّل وحدها تبعات أي إجراءات انتقامية قانونية أو مالية قد تتخذها موسكو.

وجدد دي ويفر الخميس تأكيد هذا الموقف بالقول “إذا قفزنا، نقفز جميعا معا”، مطالبا بضمانات من كل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر.

– ردود فعل “دائمة” –

يخشى بارت دي ويفر من ردود فعل روسية قد تكون “دائمة”، ويطالب بحماية قوية لمصالح بلاده، بما في ذلك مصالحها داخل روسيا.

يعتبر شركاؤه أنّ هذا الطلب غير متناسب، وهم على استعداد لتقديم ضماناتهم لقرض يُمنح لأوكرانيا، لكنهم غير مستعدين لتوقيع “شيك على بياض”، بحسب أحد المفاوضين الأوروبيين.

تجري مناقشة آليات حماية معقدة، وستستمر حتى بدء القمة، بهدف تسهيل التوصل إلى اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أورسولا فون دير لايين الخميس قبيل قمة بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لن تغادر القمة من دون حل مالي لأوكرانيا.

وتلاقي رئيسة المفوضية الأوروبية بذلك موقفا أعلنه مصدر دبلوماسي في الساعات الأخيرة أكد فيه أنه “سيكون هناك دعم مالي لأوكرانيا” في مطلق الأحوال.

وأعربت فون دير لايين عن دعم “تام للمطالب البلجيكية بأن تتشارك” كل دول الاتحاد “المخاطر المرتبطة بقرض إعادة الإعمار” الذي يقتضي تمويله استخدام الأصول الروسية المجمّدة.

يمكن اتخاذ قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، نظريا من دون بلجيكا وخصوصا بدون المجر، الدولة الأوروبية الأقرب إلى الكرملين والتي تعارض هذا الخيار بشكل تام.

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء إنّ “هذه قرارات معقدة ولا يمكن فرضها”.

وبحسب دبلوماسي في بروكسل، يمكن تطبيق حل انتقالي في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لأنّ “أوكرانيا لا تستطيع الانتظار”. لكنّ أحدا لم يعرف بعد ما سيكون عليه هذا الحل بالضبط، بحسب ديبلوماسي آخر.

لذا يُرجَّح أن تطول المفاوضات.

ويُبدي رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الذي سيرأس المحادثات، استعداده لتمديدها طالما لزم الأمر لتجنّب فشل القمة. وهذا احتمال لا يرغب أحد في النظر فيه بعد انتقاد ترامب “لضعف” القادة الأوروبيين.

اوب/رك/جك