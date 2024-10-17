قاذفات أمريكية تضرب مواقع تخزين أسلحة تحت الأرض للحوثيين باليمن

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(رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات يوم الأربعاء على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قاذفات من طراز بي-2 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وفي تصريحات يمكن تفسيرها أيضا على أنها إشارة إلى إيران، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربة دليل فريد على قدرة وزارة الدفاع (البنتاجون) على ضرب منشآت يصعب الوصول إليها، “بغض النظر عن مدى عمقها تحت الأرض أو صلابتها أو تحصينها”.

وقال أوستن في بيان “استخدام قاذفات بعيدة المدى من طراز بي-2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي يثبت قدرة الولايات المتحدة على شن ضربات حول العالم ضد هذه الأهداف عند الضرورة، وفي أي وقت، وفي أي مكان”.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قاذفة من طراز بي-2 ضد الحوثيين.

وتزايدت المخاوف من اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل خيارات الرد مع خوضها قتالا ضد جماعات أخرى مدعومة من إيران من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

ونفذ الحوثيون ما يقرب من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إن عملياتهم تهدف لدعم وإسناد الفلسطينيين في الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ عام في قطاع غزة. وأسفرت هذه الهجمات حتى الآن عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة.

كما استهدف الحوثيون إسرائيل التي نفذت ضربات على أهداف لهم في اليمن.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدابير دفاعية في معظمها في مواجهة ضربات الحوثيين في البحر الأحمر، وعادة ما تتحرك لاعتراض هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية وعلى سفن حربية أمريكية.

كما استهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية للحوثيين لكنها تجنبت أهدافا أوسع في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن تقييمات أضرار ضرباتها جارية فيما يتعلق بالهجوم الأحدث ولا تشير إلى وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين.