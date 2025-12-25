قاذفات روسية تنفّذ رحلة “مقررة” شمال اسكندنافيا

أجرت قاذفات روسية ذات قدرات نووية رحلة “مقررة” فوق بحري النروج وبارنتس، ما دفع “طائرات مقاتلة تابعة لبلدان أجنبية” لمرافقتها، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع.

ولم يتضح لا التاريخ تحليق قاذفات “تو-95” ولا البلدان التي نشرت طائرات للمراقبة.

وقالت الوزارة إن “قاذفات تو-95إم إس الاستراتيجية الروسية وناقلات صواريخ نفّذت رحلة مقررة فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنروج” في إشارة إلى البحرين الواقعين شمال اسكندنافيا وشمال غرب روسيا.

وأضافت “في مراحل معيّنة من الطريق، رافقت طائرات مقاتلة تابعة لبلدان أجنبية القاذفات بعيدة المدى”.

وذكرت الوزارة بأن رحلات من هذا النوع تجري مرارا في العديد من المناطق وهي متوافقة مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، انتقدت كوريا الجنوبية واليابان رحلات قامت بها طائرات عسكرية روسية وصينية قرب أراضيها ودفعتها لإطلاق مقاتلات.

وبحسب طوكيو، حلّقت قاذفتان روسيتان من طراز “تو-95” من بحر اليابان وقامتا بمرافقة قاذفات صينية من طراز “إتش-6” في بحر الصين الشرقي في رحلة مشتركة حول البلاد.

