قاضٍ أمريكي يعرقل طلب إدارة ترامب رفض طعن الطالب محمود خليل على اعتقاله

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(رويترز) – عرقل قاض أمريكي يوم الأربعاء محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

إلا أن القاضي أحال القضية إلى نيوجيرزي.

واتفق جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت في القضية. وأمر فورمان بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرزي حيث كان خليل محتجزا وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.

ولم يصدر فورمان قرارا بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة.