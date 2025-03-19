مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

قاضٍ أمريكي يعرقل طلب إدارة ترامب رفض طعن الطالب محمود خليل على اعتقاله

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – عرقل قاض أمريكي يوم الأربعاء محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

إلا أن القاضي أحال القضية إلى نيوجيرزي.

واتفق جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت في القضية. وأمر فورمان بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرزي حيث كان خليل محتجزا وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.

ولم يصدر فورمان قرارا بشأن طلب خليل الإفراج عنه بكفالة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية