قاض أميركي يعلّق عقوبات واشنطن على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
علّق قاض أميركي الأربعاء العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الفائت على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في تموز/يوليو 2025 لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن في شأن قطاع غزة.
كذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن امتعاضه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
واتهمت ألبانيزي التي تولّت منصبها في 2022 إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة في ردّها على الهجوم الذي شنته في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حركة حماس الفلسطينية.
وضمّن القاضي الفدرالي ريتشارد ليون في قراره الصادر الأربعاء أمرا قضائيا موقتا بوقف العقوبات، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
واعتبر ليون في حيثيات قراره أن “حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة”.
ولقي القرار ترحيبا من ألبانيزي التي كانت رأت أن الهدف من العقوبات الأميركية المفروضة عليها إضعاف مهمتها.
وكتبت في منشور لها على منصة إكس “معا نشكّل واحدا”، شاكرة “كل من قدّم المساعدة” لها.
وسبق لألبانيزي الإيطالية الجنسية التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أكدت مرارا أنها تلقت “تهديدات”.
ججس-لبا/ب ح/جك