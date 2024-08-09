قاض اسباني يطلب تفسيرات من الشرطة والحكومة بشأن فرار بوتشيمون

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طلب قاضي المحكمة العليا الذي يتولى التحقيق بشأن كارليس بوتشيمون رسميا الجمعة تفسيرات من الشرطة الكاتالونية ووزير الداخلية الإسباني بشأن فرار الزعيم الكاتالوني الانفصالي بعد ظهوره الخاطف في برشلونة.

وطالب القاضي بابلو يارينا الذي أصدر مذكرة الاعتقال ضد بوتشيمون، خصوصا بتوضيحات حول انتشار الشرطة في برشلونة لفهم هذا “الفشل” وحول الامكانات المطبقة لتحديد مكان بوتشيمون واعتقاله على الحدود قبل ظهوره لإلقاء خطاب مقتضب قرب البرلمان في برشلونة بعد سبع سنوات من المنفى.

وأطلقت الشرطة الكاتالونية عملية بحث عن بوتشيمون بعد ظهوره الخميس لفترة وجيزة أمام آلاف من أنصاره قبل أن يتوارى عن الأنظار دون اعتقاله رغم الانتشار الأمني الكثيف ومذكرة توقيف صادرة في حقه في إسبانيا.

وسبق لبوتشيمون أن تعهد العودة الى كاتالونيا للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس جديد للإقليم، رغم أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية المفعول وقد تودي به الى السجن.

وبعد فترة وجيزة الخميس، فقد أثر الرئيس السابق للإقليم الذي فرّ من إسبانيا عام 2017 هرباً من ملاحقته على خلفية دوره في محاولة الانفصال الفاشلة.

وأكد محاميه الجمعة لإذاعة كاتالونية ان بوتشيمون “موجود خارج” اسبانيا.

وقال غونزالو بوي “بوتشيمون موجود خارج الدولة” (الاسبانية، وهي التسمية التي يطلقها القوميون الكاتالونيون على اسبانيا).

وأضاف محاميه أن بوتشيمون “هو الشخص الذي يجب أن يعلن” عن مكان وجوده مشيرا الى أن موكّله سيتحدث “اليوم أو غدا”.

ولا يزال بوتشيمون موضوع مذكرة توقيف رغم قانون العفو الذي تم التفاوض بشأنه مع رئيس الوزراء الإسباني في مقابل دعم حزب “معا من أجل كاتالونيا” لحكومته. ويواجه احتمال توقيفه في أي لحظة لدى عودته إذ إن القوى الأمنية ملزمة تنفيذ مذكرة التوقيف.

وتعرض قانون العفو لانتقادات شديدة من المعارضة وهو في صلب نقاشات قانونية عدة منذ مطلع تموز/يوليو إذ قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق على بعض الجنح المتهم بها بوتشيمون الذي ندد مجددا الأربعاء “بتمرد بعض القضاة في المحكمة العليا”.

دو/نور/الح