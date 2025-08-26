The Swiss voice in the world since 1935
قاض برازيلي يأمر بوضع بولسونارو تحت مراقبة دائمة بسبب “خطر هروبه”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الثلاثاء الشرطة بفرض مراقبة “متواصلة” على الرئيس السابق جايير بولسونارو، الموضوع حاليا قيد الإقامة الجبرية والمجبر على وضع سوار إلكتروني لتعقب تحركاته باستمرار، وذلك بسبب “خطر فراره”.

وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلب القاضي ألكسندر دي مورايس من الشرطة فرض “مراقبة متواصلة” على الرئيس السابق عبر “نشر وحدات في العنوان الذي يخضع فيه المتّهم للإقامة الجبرية” منذ الرابع من آب/أغسطس.

والقاضي مورايس مسؤول عن محاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة تدبير محاولة انقلابية، ومن المقرر أن تجري المرحلة النهائية من هذه المحاكمة من 2 ولغاية 12 أيلول/سبتمبر.

والرئيس السابق اليميني المتطرّف المتّهم بالتآمر للبقاء في السلطة “بطريقة استبدادية” بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الأسبق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 40 عاما.

ويأتي تشديد المراقبة على بولسونارو في أعقاب طلب قدّمه ليندبيرغ فارياس، النائب عن حزب الرئيس لولا، وحذّر فيه من وجود “خطر حقيقي لهروب” الرئيس السابق خارج البرازيل. ونظرت النيابة العامة بهذا الطلب وقرّرت على ضوئه الطلب من المحكمة أخذ هذه الإجراءات الاحترازية.

ولتبرير قراره، استشهد القاضي مورايس بأمور عدّة، من بينها أنّ النائب إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، يقود من الولايات المتحدة حملة ضغوط لدفع السلطات الأميركية للتدخل لصالح والده.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على جزء من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتّحدة، معلّلا هذه الضريبة بتعرض حليفه اليميني المتطرف لـ”حملة اضطهاد”.

ووفقا للقاضي مورايس فإنّ “التصرفات المستمرة لإدواردو بولسونارو من دولة أجنبية تظهر إمكانية وجود خطر لفرار جايير بولسونارو للتهرب من القانون، بخاصة مع اقتراب موعد المداولات في المحكمة العليا”.

به/بم

