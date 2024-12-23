قافلة الهجن الـ 11 تصل محطتها الأخيرة في دبي

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وصلت قافلة رحلة الهجن في نسختها الحادية عشرة إلى محطتها الأخيرة في القرية العالمية بدبي الأحد، وذلك بعد رحلة ملحمية بدأتها من منطقة عرادة في أبو ظبي قطعت خلالها مسافة تقارب 680 كيلومتراً على مدار 13 يوماً، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي ينظم القافلة إن “هذه النسخة من القافلة سجلت عدداً كبيراً المشاركين نظراً للرغبة المتزايدة في المشاركة في هذه التجربة الفريدة التي تحتفي بالهجن كرمز تراثي وركيزة أساسية في الحياة الخليجية”، على ما نقلت الوكالة.

وأشار إلى أن “هذه الرحلة هدفت إلى تقديم تجربة حقيقية للترحال الصحراوي، وتطلبت من المشاركين انخراطًا في تدريبات مكثفة على مدار عدة أشهر”.

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