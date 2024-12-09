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قافلة مساعدات إماراتية لإغاثة الأسر الفلسطينية النازحة تصل إلى غزة

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عبرت قافلة محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري،  ضمن “عملية الفارس الشهم 3، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي لمواجهة نقص الطحين ودعم الأسر المتضررة وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة”.

وتتألف القافلة من 8 شاحنات تحمل على متنها أكثر من 100 طن من الطحين، و4 صهاريج مياه بسعة 5 آلاف جالون للصهريج الواحد، وعدد 2 صهريج صرف صحي، بحسب الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه بذلك يبلغ “عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية ’الفارس الشهم 3’ الإنسانية، 138 قافلة تتألف كل منها من 8 شاحنات تقريبا”.

 فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية حتى اليوم، أكثر من 27,205 طن دخلت عبر المعابر البرية، بحسب المصدر نفسه.

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