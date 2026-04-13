قافلة مساعدات طبية إماراتية تحمل 53 طناً تدخل قطاع غزة دعماً للقطاع الصحي
دخلت قافلة مساعدات طبية إماراتية إلى غزة في إطار عملية الفارس الشهم 3″ المتواصلة منذ بدأت الحرب في القطاع الفلسطيني قبل أكثر من عامين ونصف، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء السبت أنّ القافلة تأتي “ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية”.
وأوضحت أنّ “القافلة تضم 8 شاحنات تحمل على متنها 53 طناً من المساعدات الطبية، شملت أدوية، وأجهزة طبية، ومستلزمات طبية، وأثاثاً طبياً”.
وأشارت إلى أنها “تسهم في دعم وتعزيز قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها العلاجية في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يشهدها القطاع”.
تأتي هذه المساعدات دعماً المستشفى الإماراتي الميداني في رفح، والمركز الطبي الإماراتي في خان يونس، إلى جانب الإسهام في دعم القطاع الطبي في غزة بشكل عام، بحسب المصدر نفسه.
