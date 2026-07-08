قالبياف يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم

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8 يوليو تموز (رويترز) – اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك “الترتيبات” الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس “لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز… نحن لا نرضخ”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)