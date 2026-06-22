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قاليباف: إيران ستؤسس خط اتصال للمرور الآمن من مضيق هرمز

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دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) – قال محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي لدى عودته من محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا أمس الأحد، أضاف قاليباف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

(تغطية صحفية الولي الولي ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية